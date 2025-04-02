Bayer объявила о запуске сразу 2 новых блокбастеров

Немецкая химико-фармацевтическая корпорация Bayer заявила, что готовит к выводу на рынки США и Европы сразу два новых препарата в 2025 году. Оба продукта, согласно отчету самой компании, обладают потенциалом блокбастеров: годовой объем продаж каждого из них может составить не менее $1 млрд. Речь идет о средствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Beyonttra и элинзанетанте для облегчения симптомов менопаузы. Таким образом компания стремится укрепить свой фармацевтический бизнес в условиях высокой долговой нагрузки.

«Препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Beyonttra успешно одобрен в Европе. В этом году в США и Европе также ожидается запуск элинзанетанта, инновационного безгормонального лечения умеренных и тяжелых вазомоторных симптомов, связанных с менопаузой», – говорится в отчете компании.

Препарат Beyonttra (акорамидис) предназначен для лечения транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии – тяжелого инфильтративного заболевания сердца с формированием сердечной недостаточности. Это смертельный и часто недиагностируемый тип кардиомиопатии, вызванный агрегацией неправильно свернутых белков, амилоидных фибрилл, которые накапливаются в миокарде. Европейская комиссия выдала разрешение на продажу Beyonttra для лечения взрослых пациентов с этим заболеванием в феврале 2025 года.

Кроме того, в конце лета текущего года ожидается запуск лекарства элинзанетант для облегчения симптомов менопаузы у женщин. В ходе трех испытаний III фазы препарат успешно продемонстрировал свою эффективность и безопасность в снижении умеренных и тяжелых вазомоторных симптомов (ВМС, приливы и ночная потливость). В 2014 году Bayer сообщила, что запросит одобрение регулирующих органов на свой препарат для лечения менопаузы после того, как в третьем позднем исследовании было показано, что таблетка для ежедневного приема облегчает эти симптомы.

Ранее в Bayer сообщили, что расширяют портфель лекарств от рака через сделку с китайской Suzhou Puhe BioPharma, занимающейся проведением клинических исследований. Компании заключили лицензионное соглашение на пероральный низкомолекулярный ингибитор PRMT5 (теперь BAY 3713372). Препарат обладает селективным действием против опухолей с делецией MTAP.

gxpnews