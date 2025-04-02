Фармкомпании потерпели крах после отставки ключевого чиновника FDA

Акции американских производителей лекарств резко упали после сообщений о вынужденной отставке доктора Питера Маркса, главы департамента Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), отвечающего за обеспечение безопасности и эффективности вакцин. Это самый громкий случай ухода в регулирующем органе на фоне проводимой администрацией американского президента Дональда Трампа реформы федеральных агентств здравоохранения, пишет Reuters.

Так, биотехнологический ETF S&P 500 упал на 4,9%, что стало продолжением падения примерно на 6% в текущем году. Это говорит о том, что отставка усилила неопределенность среди инвесторов в биотехнологии. Изменения на фоне макроэкономических проблем не успокаивают инвесторов и не приносят облегчения, пояснили агентству аналитики. Акции компаний, специализирующихся на вакцинах, таких как Novavax и BioNTech, упали примерно на 7%. Ценные бумаги разработчиков генной терапии, включая Taysha Gene Therapies, Solid Biosciences и Sarepta Therapeutics, упали в цене от 15 до 23%.

«Учитывая влияние доктора Маркса на развитие биопрепаратов и неопределенность в отношении того, кто его заменит и как будет продолжаться его наследие, его уход создаст значительные проблемы в краткосрочной перспективе», – отметил один из аналитиков в беседе с агентством.

Сектор фармацевтики и биотехнологий оказался под большим давлением после возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года. Ценные бумаги таких компаний упали из-за опасений, что масштабные планы американского лидера по введению пошлин будут включать лекарства, которые ранее еще не оказывались в торговых войнах, а также из-за планов министра здравоохранения и социальных служб Роберта Ф. Кеннеди-младшего по реформированию федеральных агентств, которые могут повлечь за собой увольнение тысяч работников. Кеннеди известен как давний и яростный критик фармацевтических и биотехнологических компаний. Он также прославился политикой, ставящей под сомнение безопасность и эффективность вакцин.

Маркс, в свою очередь, сыгравший ключевую роль в разработке вакцин от COVID-19, уйдет с поста 5 апреля. Он также публично поддерживал программы, которые ускорили разработку методов лечения редких заболеваний и генной терапии. При этом, по информации международных СМИ, ему предоставили выбор: уйти в отставку по собственному желанию или быть уволенным. В своем письме Маркс раскритиковал взгляды Кеннеди на вакцины: «Стало ясно, что министру не нужны правда и прозрачность, а скорее он желает послушного подтверждения своей дезинформации и лжи».

Отставка Маркса последовала за уходом главы отдела оценки лекарств FDA Патриции Каваццони примерно 2 месяца назад. Хотя кандидатура на замену все еще неясна, эксперты уже полагают, что взгляды нового кандидата будут совпадать с точкой зрения Кеннеди.

gxpnews