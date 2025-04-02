Подразделение Alphabet по разработке лекарств с помощью ИИ привлекло $600 млн

Компания по разработке лекарств на основе искусственного интеллекта (ИИ) Isomorphic Labs (принадлежит Alphabet – материнская компания Google) впервые привлекла внешнее финансирование, пишет Bloomberg. Раунд на $600 млн возглавил фонд Thrive Capital, в нем также поучаствовала сама Alphabet через венчурное подразделение GV (ранее – Google Ventures). Оценка Isomorphic и другие детали сделки не раскрываются.

Известно, что привлеченные средства Isomorphic Labs намерена направить на исследования и разработки, а также расширение своей команды. Издание напомнило, что Isomorphic Labs объявила в 2024 году о заключении партнерских соглашений с ведущими фармацевтическими компаниями Novartis AG и Eli Lilly and Co. Тогда сообщалось, что это партнерство может принести «дочке» Alphabet $3 млрд, без учета роялти от потенциальных будущих продаж лекарств.

Thrive ранее также инвестировала в OpenAI – основного конкурента Alphabet в области исследований ИИ и выводе на рынок продуктов, ориентированных на пользователя, таких как чат-боты.

Alphabet создала Isomorphic Labs в 2021 году, выделив ее из ИИ-стартапа DeepMind (приобретен в 2014-м). Ее возглавил Демис Хассабис, который также занимает должность гендиректора DeepMind. Компания разработала, в частности, ИИ-платформу AlphaFold, способную за считаные минуты точно предсказывать структуру белка, что является важным этапом разработки лекарств. По информации Bloomberg, Alphabet уже привлекала внешние инвестиции для других своих подразделений, в том числе сервиса беспилотных такси Waymo ($5,6 млрд при оценке бизнеса в $45 млрд).

gxpnews