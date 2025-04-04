ФАС согласовала предельные отпускные цены на сверхбыстрый инсулин лизпро

ФАС согласовала предельные отпускные цены на «РинЛиз Рапид» от «Герофарм», который получил регудостоверение в январе. Оригинальный препарат «Люмжев» от Eli Lilly так и не поступил на российский рынок.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предельные отпускные цены на препарат с МНН инсулин лизпро (ТН «РинЛиз Рапид») производства фармкомпании «Герофарм». Решение об этом опубликовала ФАС.

На раствор для внутривенного и подкожного введения «РинЛиз Рапид» согласованы следующие цены:

в дозировке 100 МЕ/мл по 3 мл — 2200 руб.;

в дозировке 200 МЕ/мл по 3 мл — 4400 руб.