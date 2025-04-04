Шесть представителей российской фармы попали в глобальный рейтинг Forbes

Forbes представил рейтинг долларовых миллиардеров за 2025 год. В него вошли шесть представителей фармацевтической отрасли из России.

Forbes опубликовал 39-й глобальный рейтинг долларовых миллиардеров. В 2025 году в список вошли 3028 человек — это новый рекорд списка (в 2024 году было 2781 человек). В рейтинг вошли 146 миллиардеров из России, в прошлом году их было 125.

Впервые в рейтинг миллиардеров попали 288 человек, 15 из которых россияне.

В рейтинг попали шесть представителей фармотрасли:

Виктор Харитонин , 52 года («Фармстандарт») — 423 место, 7,5 млрд долл.;

, 52 года («Фармстандарт») — 423 место, 7,5 млрд долл.; Егор Кульков , 53 года («Фармстандарт») — 887 место, 4,1 млрд долл.;

, 53 года («Фармстандарт») — 887 место, 4,1 млрд долл.; Алексей Репик , 45 лет («Р-Фарм») — 1573 место, 2,3 млрд долл.;

, 45 лет («Р-Фарм») — 1573 место, 2,3 млрд долл.; Викрам Пуния , 52 года («Фармасинтез») — 1688 место, 2,1 млрд долл.;

, 52 года («Фармасинтез») — 1688 место, 2,1 млрд долл.; Вадим Якунин , 62 года («Протек») — 2019 место, 1,7 млрд долл.;

, 62 года («Протек») — 2019 место, 1,7 млрд долл.; Эдуард Нетылько (ФК «Пульс») — 2623 место, 1,2 млрд долл.

Всего в рейтинге представлено 144 миллиардера из фармацевтической и биотехнологической отраслей. Это около 5% от общего числа богатейших людей планеты в списке Forbes.

Анализ рейтинга показывает, что их наибольшее число сосредоточено в Китае (37 с учетом Гонконга), за ними следуют Индия (35), Германия (23) и США (15). Россия с шестью миллиардерами находится на одном уровне с Францией, опережая Австралию, Саудовскую Аравию, Италию, Мексику, Бразилию, Южную Корею (по 2), а также Израиль, Польшу, Сингапур, Швецию (по 1).

Самые состоятельные люди мировой фарминдустрии:

Дилип Шангви (Индия) — 79 место в общем рейтинге, 24,9 млрд долл.

Основатель и глава Sun Pharmaceutical Industries — ведущей фармацевтической компании Индии, входящей в пятерку крупнейших мировых производителей дженериков. В 1983 году он начал с небольшой фирмы, специализирующейся на препаратах от психиатрических заболеваний, и сумел развить бизнес до международного уровня, представленного сегодня в более чем 100 странах;

Сайрус Пунавалла (Индия) — 86 место, 23,1 млрд долл.

Его компания Serum Institute of India (SII) выпускает более 1,5 млрд доз вакцин ежегодно, в том числе против полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и кори. Мировое признание SII получила во время пандемии COVID-19 как главный изготовитель вакцины Covishield, совместно разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca;

Роберт Дагган (США) — 199 место, 12 млрд долл.

Серийный предприниматель в области биотехнологий, возглавлявший Pharmacyclics, которую он продал AbbVie за 21 млрд долл. в 2015 году. Главным продуктом компании был препарат «Имбрувика» (ибрутиниб) — революционный препарат для лечения различных видов рака крови. Теперь он руководит Summit Therapeutics, занимающейся созданием антибиотиков нового поколения для лечения инфекций, устойчивых к существующим противомикробным средствам;

Эрнесто Бертарелли (Швейцария) — 212 место, 11,5 млрд долл.

В 1996 году он занял пост гендиректора Serono, перешедшей к его семье, и переориентировал фармкомпанию на передовые биотехнологии, увеличив за десять лет выручку с 809 млн до 2,8 млрд долл. В 2007 году ее купил немецкий концерн Merck KGaA за 13,3 млрд долл. После этого Бертарелли учредил инвестиционный холдинг B-Flexion, через который управляет семейным капиталом, инвестируя в биотехнологические стартапы, недвижимость и хедж-фонды;

Томас и Андреас Штрюнгманн (Германия) — 220 место, 11,3 млрд долл.

Братья-близнецы, сделавшие состояние в фармацевтическом секторе. В 1986 году создали Hexal AG — один из ведущих производителей дженериков в мире. В 2005 году они продали компанию вместе с долей в U.S. Eon Labs фармгиганту Novartis за 7,5 млрд долл. Наибольший финансовый успех им принесли инвестиции в биотехнологический сектор — в 2008 году вложили 136,5 млн евро (около 148 млн долл.) в BioNTech, впоследствии разработавшей с Pfizer одну из первых вакцин от COVID-19. Сегодня Штрюнгманнам принадлежит 43% акций BioNTech.

Среди мировых магнатов выделяется немецкая семья фон Баумбах, которой принадлежит фармкомпания Boehringer Ingelheim. Самым молодым миллиардером в списке Forbes стал 19-летний Йоханнес фон Баумбах, состояние которого оценивается в 5,4 млрд долл. Примечательно, что в этой же династии подрастает целое поколение молодых миллиардеров: 23-летний Франц, 25-летняя Катарина и 27-летний Максимилиан. Вся семья располагается на 650-м месте.

Возглавляет глобальный рейтинг Илон Маск. Его состояние оценивается в 342 млрд долл.

Фото: Ринат Васбеев

Дина Коблова

Владимир Заболотских

pharmvestnik