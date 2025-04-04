В 16 регионах завели дела из-за закупок завышенных объемов лекарств

Из системы МДЛП исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 млн упак. льготных лекарств, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, в 16 регионах страны возбуждены уголовные дела из-за нарушений при госзакупках и распределении медикаментов.

Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил в Совете Федерации с ежегодным докладом, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Краснова, из федеральной системы МДЛП исключены недостоверные данные о наличии в обороте 12 млн упак. лекарств для льготников. Эта информация препятствовала определению объективной потребности в препаратах и планированию их закупок.