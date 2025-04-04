SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум провизоров-технологов в марте

Среднерыночная зарплата провизоров-технологов в марте колебалась от 55 тыс. до 95 тыс. руб. в зависимости о региона и опыта. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге оклад может превышать 100 тыс. руб.

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Провизор-технолог» в марте 2025 года. Зарплатный максимум в этой должности в фармацевтических компаниях в Москве достигает 150 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 125 тыс. руб., в Екатеринбурге — 110 тыс. руб.

На самый высокий уровень дохода на позиции провизора-технолога могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от трех лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Фармацевтическая технология».

В должностные обязанности на этой позиции, помимо регистрации рецептов и отпуска лекарств, входит контроль качества поступающих и изготовленных в аптеке препаратов. Провизор-технолог следит за соблюдением правил хранения лекарств, а также фармацевтического порядка и санитарного режима. Еще сотрудник проводит аудит и разрабатывает технологическую документацию.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная

заработная

плата, руб. I II III IV Москва 60000—75000 75000—85000 85000—100000 100000—150000 95000 Санкт-Петербург 50000—62000 62000—70000 70000—80000 80000—125000 78000 Волгоград 35000—45000 45000—50000 50000—60000 60000—90000 55000 Воронеж 35000—45000 45000—55000 55000—60000 60000—95000 60000 Екатеринбург 45000—55000 55000—60000 60000—75000 75000—110000 70000 Казань 40000—50000 50000—60000 60000—70000 70000—105000 65000 Краснодар 40000—50000 50000—60000 60000—70000 70000—100000 65000 Красноярск 40000—50000 50000—60000 60000—70000 70000—105000 65000 Нижний Новгород 40000—50000 50000—55000 55000—65000 65000—100000 65000 Новосибирск 40000—55000 55000—60000 60000—70000 70000—105000 65000 Омск 35000—45000 45000—50000 50000—60000 60000—90000 60000 Пермь 35000—45000 45000—55000 55000—60000 60000—95000 60000 Ростов-на-Дону 40000—50000 50000—55000 55000—65000 65000—100000 65000 Самара 40000—50000 50000—55000 55000—65000 65000—95000 60000 Уфа 40000—45000 45000—55000 55000—65000 65000—95000 60000 Челябинск 40000—50000 50000—55000 55000—65000 65000—100000 60000

Источник: SuperJob

За десять месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармспециалистов, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего спрос вырос в Санкт-Петербурге. В среднем фармацевтам предлагают зарплату в 60 тыс. руб.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik