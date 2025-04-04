SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум провизоров-технологов в марте

Среднерыночная зарплата провизоров-технологов в марте колебалась от 55 тыс. до 95 тыс. руб. в зависимости о региона и опыта. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге оклад может превышать 100 тыс. руб.
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Провизор-технолог» в марте 2025 года. Зарплатный максимум в этой должности в фармацевтических компаниях в Москве достигает 150 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 125 тыс. руб., в Екатеринбурге — 110 тыс. руб.
На самый высокий уровень дохода на позиции провизора-технолога могут претендовать кандидаты с аналогичным опытом работы от трех лет. Преимуществом обладают сотрудники, у которых есть сертификат по специальности «Фармацевтическая технология».
В должностные обязанности на этой позиции, помимо регистрации рецептов и отпуска лекарств, входит контроль качества поступающих и изготовленных в аптеке препаратов. Провизор-технолог следит за соблюдением правил хранения лекарств, а также фармацевтического порядка и санитарного режима. Еще сотрудник проводит аудит и разрабатывает технологическую документацию.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата, руб.
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|60000—75000
|75000—85000
|85000—100000
|100000—150000
|95000
|Санкт-Петербург
|50000—62000
|62000—70000
|70000—80000
|80000—125000
|78000
|Волгоград
|35000—45000
|45000—50000
|50000—60000
|60000—90000
|55000
|Воронеж
|35000—45000
|45000—55000
|55000—60000
|60000—95000
|60000
|Екатеринбург
|45000—55000
|55000—60000
|60000—75000
|75000—110000
|70000
|Казань
|40000—50000
|50000—60000
|60000—70000
|70000—105000
|65000
|Краснодар
|40000—50000
|50000—60000
|60000—70000
|70000—100000
|65000
|Красноярск
|40000—50000
|50000—60000
|60000—70000
|70000—105000
|65000
|Нижний Новгород
|40000—50000
|50000—55000
|55000—65000
|65000—100000
|65000
|Новосибирск
|40000—55000
|55000—60000
|60000—70000
|70000—105000
|65000
|Омск
|35000—45000
|45000—50000
|50000—60000
|60000—90000
|60000
|Пермь
|35000—45000
|45000—55000
|55000—60000
|60000—95000
|60000
|Ростов-на-Дону
|40000—50000
|50000—55000
|55000—65000
|65000—100000
|65000
|Самара
|40000—50000
|50000—55000
|55000—65000
|65000—95000
|60000
|Уфа
|40000—45000
|45000—55000
|55000—65000
|65000—95000
|60000
|Челябинск
|40000—50000
|50000—55000
|55000—65000
|65000—100000
|60000
Источник: SuperJob
За десять месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармспециалистов, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего спрос вырос в Санкт-Петербурге. В среднем фармацевтам предлагают зарплату в 60 тыс. руб.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik