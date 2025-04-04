Минздрав утвердил новый состав Совета по этике

В состав Совета по этике также попали заведующий кафедрой педиатрии и детских инфекционных болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского университета Анатолий Корсунский, заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией Сибирского госмедуниверсита Елена Удут, профессор кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.И. Таболина Института материнства и детства РНИМУ Светлана Полякова.

Исключены из состава Совета по этике руководитель отделения морфологии НМИЦ радиологии Надежда Волченко, ведущий научный сотрудник отдела доклинических исследований Центра трансфера фармацевтических технологий им. В.И. Дорогова Ярославского госмедуниверситета им. К.Д. Ушинского Татьяна Гуськова, заведующий кафедрой лекарственной токсикологии НИИ фармакологии им. В.В. Закусова Андрей Дурнев, член Российской диабетической ассоциации Николай Журилов и другие эксперты.

В приказе также скорректированы должности некоторых уже действующих членов Совета. Например, изменена должность Александра Хохлова – в новом документе указано, что он является ректором Ярославского госмедуниверситета, в предыдущий версии документа он значился как и. о. ректора, заведующий кафедрой клинической фармакологии и этики применения лекарств ЮНЕСКО того же учреждения.

Совет по этике оценивает обоснованность проведения клинических исследований (КИ) новых препаратов, в том числе предназначенных для использования в тяжелых ситуациях. К таким событиям относятся военные действия, а также случаи дефектуры лекарств или риска ее возникновения из-за санкций. В ноябре 2024 года Минздрав РФ обновил Положение о работе Совета. Основная цель приказа – обеспечение выдачи заключения ‎об этической обоснованности возможности проведения КИ.

В марте 2025 года ведомство утвердило приказ, в котором прописан регламент рассмотрения сообщений о необходимости скорректировать протокол КИ препаратов для медицинского применения. Среди прочего в приказе прописано, что для вынесения решения ведомство может привлекать экспертов Совета по этике.