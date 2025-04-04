Генпрокуратура: в 2024 году из МДЛП исключили недостоверные данные об обороте 12 млн лекарств

Краснов отметил, что такая информация препятствовала определению объективной потребности в медикаментах в регионах и планированию их закупок. Помимо этого, Генпрокуратура принимала участие в преодолении проблем льготного лекобеспечения в Республике Крым, Камчатском крае, Брянской, Московской и Тверской областях. В 16 регионах закупка завышенных объемов лекарств по госконтрактам, ненадлежащее распределение их по аптекам и неправомерное списание препаратов за негодностью стали основанием для уголовного преследования.

Также представители прокуратуры проверяли обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). «Повсеместно пресекались нарушения при их закупках, в том числе приобретение некачественных устройств, завышение их стоимости, во многих случаях в результате злоупотребления должностных лиц», – отчитался Игорь Краснов. Во Владимирской области прокуроры выявили факты поставок по госзакупкам бракованных протезов нижних конечностей, которые «ржавели прямо с начала использования». Ущерб от действий операторов составил порядка 11 млн рублей.

Правоохранители также предотвратили «многомиллионные» закупки Социальным фондом России непопулярных ТСР по завышенным ценам. В фонде в ходе надзорных мероприятий, по словам Краснова, была перестроена структура, налажен еженедельный мониторинг исполнения заявок на снабжение техсредствами людей с ограниченными возможностями здоровья. В результате такой работы Правительство РФ дополнительно выделило более 22,5 млрд рублей на закупку ТСР, число обеспеченных ими граждан возросло на 12%.

Еще одним направлением деятельности надзорного ведомства стало реагирование на факты волокиты при проведении врачебных комиссий, отказов в выдаче рецептов на положенные медизделия и расходные материалы, включая тест-полоски для контроля уровня сахара в крови. В результате Генпрокуратура потребовала от Минздрава РФ усилить контроль за реализацией федпроекта «Борьба с сахарным диабетом», что позволило бесплатно снабдить системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови свыше 53 тысяч детей.

Реагирование правоохранителей было направлено и на недопущение срыва строительства поликлиник, ФАПов и других профильных объектов, простоя дорогостоящего медоборудования. Игорь Краснов отметил, что за прошедший год региональные отделения прокуратуры провели проверку строительства стационарного корпуса на 160 коек для Областной детской клинической больницы в Ярославле и Донецкого республиканского перинатального центра. В 15 больницах Ивановской области правоохранители выявили неиспользование закупленного оборудования для проведения телемедицинских консультаций.

В 62 регионах страны отделения прокуратуры в ходе проверки реализации программы по развитию отраслевой кадровой политики дополнили этот процесс мероприятиями по повышению уровня материального обеспечения и улучшению бытовых условий медработников.

В конце марта 2025 года Игорь Краснов уже представлял доклад о работе ведомства в 2024 году. Тогда он утверждал, что правоохранители выявили более 12 тысяч нарушений в сфере закупок лекарственных препаратов, которые среди прочего касались нерационального распределения и списания.