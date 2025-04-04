Смоленский экс-депутат получил реальный срок за мошенничество при поставке МИ в больницу

Заднепровский районный суд Смоленска 1 апреля вынес приговор бывшему депутату Городского совета Владимиру Бурдули по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества при поставке медицинских изделий (МИ) для нужд Клинической больницы № 1 в Смоленске и назначили 3,2 года исправительной колонии общего режима.
По решению суда ему также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Ранее фигурант полностью возместил ущерб, причиненный преступлением, – более 16 млн рублей.
Суд и следствие установили, что Владимир Бурдули фактически осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью нескольких компаний. Путем завышения начальной цены контрактов на поставку МИ для нужд Клинической больницы № 1 он совершил хищение на сумму свыше 16 млн рублей.
Управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в марте 2023 года. Тогда региональные СМИ отмечали, что Владимир Бурдули является владельцем 100% долей в компании – поставщике медизделий «Фармгрупп». После задержания экс-депутата поместили под стражу. Также в СИЗО оказались начальник коммерческого отдела «Фармгрупп» Юрий Кутько и бывший главврач Клинической больницы № 1 Сергей Крюковский.
Как пояснили в пресс-службе УФСБ, общее руководство осуществлял Бурдули, его подчиненный Юрий Кутько обеспечивал взаимодействие между организациями, а главврач Крюковский обеспечивал возможность заключения контрактов с нужными компаниями. Информации, на какой стадии рассмотрения находятся дела в отношении Кутько и Крюковского, в СК не предоставили.
Источник: СУ СК РФ по Смоленской области
Фото: freepik.com