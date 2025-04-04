Смоленский экс-депутат получил реальный срок за мошенничество при поставке МИ в больницу

По решению суда ему также назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Ранее фигурант полностью возместил ущерб, причиненный преступлением, – более 16 млн рублей.

Суд и следствие установили, что Владимир Бурдули фактически осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью нескольких компаний. Путем завышения начальной цены контрактов на поставку МИ для нужд Клинической больницы № 1 он совершил хищение на сумму свыше 16 млн рублей.

Управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в марте 2023 года. Тогда региональные СМИ отмечали, что Владимир Бурдули является владельцем 100% долей в компании – поставщике медизделий «Фармгрупп». После задержания экс-депутата поместили под стражу. Также в СИЗО оказались начальник коммерческого отдела «Фармгрупп» Юрий Кутько и бывший главврач Клинической больницы № 1 Сергей Крюковский.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ, общее руководство осуществлял Бурдули, его подчиненный Юрий Кутько обеспечивал взаимодействие между организациями, а главврач Крюковский обеспечивал возможность заключения контрактов с нужными компаниями. Информации, на какой стадии рассмотрения находятся дела в отношении Кутько и Крюковского, в СК не предоставили.