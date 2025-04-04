ВОЗ призвала готовиться к началу новой пандемии

Новая пандемия может начаться «уже завтра», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал скоординировать усилия и выработать совместный поход к общим угрозам, чтобы достигнуть глобальной безопасности в области здравоохранения. Глава ВОЗ призвал государства быть более вовлеченными, чтобы довести Соглашение организации о пандемии до финишной черты.

«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра», — заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что участники переговоров трудились более трех лет, чтобы разработать Соглашение, в основу которого лягут «болезненные уроки», которые извлекло мировое сообщество за время борьбы с COVID-19. Кроме того, оно позволит учесть разные потребности и приоритеты государств, состоящих в организации, а также защитить национальные системы здравоохранения. По его словам, если страны не будут работать совместно, то не смогут достичь глобальной безопасности в области здравоохранения. «Считаю, что вы готовы двигаться к консенсусу», — отметил Гебрейесус.

Соглашение по пандемии — международное соглашение, призванное устранить пробелы в глобальном взаимодействии, появившиеся во время борьбы с пандемией COVID-19, а также исправить все допущенные недочеты. По словам главы ВОЗ, оно должно укрепить сотрудничество между государствами и обеспечить разработку ответных мер на последующие вызовы.

В 2024 году Гебрейесус заявил, что извлечение опыта из уроков, преподанных пандемией COVID-19, является приоритетной задачей в этом направлении. Выступая на дискуссионной площадке Всемирного экономического форума, проходящего в Давосе, глава ВОЗ указал на несправедливость в вопросе обеспечения вакциной против COVID-19.

Эту проблему, по его словам, трудно игнорировать, так как в течение первых семи месяцев прививочной кампании было реализовано 80% доз в странах с высоким и выше среднего уровнем дохода. «Узкие национальные интересы не должны стоять на пути» борьбы со следующей ожидаемой угрозой общественному здравоохранению, резюмировал тогда глава ВОЗ.

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