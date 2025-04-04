Минздрав отменил регудостоверения на ряд препаратов

Министерство здравоохранения России приняло решение по отмене регистрационных удостоверений (РУ) на три лекарства и две фармсубстанции, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). У всех этих средств на российском рынке имеются аналоги. В списке оказались препараты финской фармкорпорации Orion Corporation, а также венгерской Gedeon Richter.

В числе фармсубстанций, регудостоверения которых были отозваны, – бортезомиб (противоопухолевое средство, протеасомный ингибитор) производства российской компании Biocad. Помимо этого, было отменено РУ на флуконазол венгерской Gedeon Richter. Это синтетический противогрибковый препарат группы триазолов, который применяют для лечения и профилактики кандидоза и некоторых других микозов. Обе фармсубстанции были отменены на основании заявления от производителя.

Минздрав также отменил госрегистрацию и исключил из ГРЛС лекарство для медицинского применения, бета-адреномиметик «Формотерол Изихейлер» (формотерол) в виде дозированного порошка 12 мкг/доза от производителя ООО «Фармакор Продакшн». Попал в список «Ренитек» (эналаприл) российской фармкомпании «Акрихин». Владельцем РУ этого препарата является ООО «Органон». В основном его применяют для лечения высокого артериального давления (артериальной гипертензии), хронической сердечной недостаточности, а также при некоторых проблемах с почками, вызванных сахарным диабетом.

Кроме того, из ГРЛС исключили препарат «Будесонид Изихейлер» (будесонид), применяемый при лечении бронхиальной астмы. Производит лекарство финская фармацевтическая корпорация Orion Corporation. Решение об отзыве всех трех лекарств для медприменения ведомство приняло на основании закона «Об обращении лекарственных средств».

Ранее Министерство здравоохранения России отозвало или приостановило регистрационные удостоверения сразу на 43 лекарства и одну фармсубстанцию. При этом из ГРЛС исключили РУ 31 препарата производства Sandoz. В фармацевтической компании объяснили отзыв препаратов рутинной практикой по актуализации портфеля.

gxpnews