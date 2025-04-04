С начала года в России выросли продажи ЛП для лечения заболеваний печени

С начала 2025 года розничный рынок гепатопротекторов и липотропов (препараты для лечения заболеваний печени) показал максимальную динамику продаж в России. За первые 2 месяца текущего года в стране было реализовано в рознице 4,1 млн упаковок лекарства из этой группы на 5,1 млрд рублей. Из числа крупнейших с точки зрения денежного объема продаж фармгрупп эта характеризовалась наибольшей динамикой: показатель вырос на 26,5% в рублях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+13,7% в натуральном выражении). При этом высокая динамика сохраняется второй год подряд, следует из отчета аналитической компании RNC Pharma.

Согласно данным аналитиков, динамика по итогам 2024 года также находилась на высоком уровне: за год в рознице продали около 21,8 млн упаковок (+6,1%) на сумму порядка 25,6 млрд рублей (+18,2%). При этом максимальные показатели спроса в 2024-м зафиксировали по итогам марта и декабря. Это больше 2 млн упаковок. Самые низкие продажи были в летний период. Абсолютный минимум пришелся на июнь: порядка 1,6 млн упаковок.

Основную роль по группе сыграли препараты адеметионина (относится к группе гепатопротекторов): суммарно 45% от общего денежного и 32% натурального объема за первые 2 месяца 2025 года. На общую динамику продаж эти лекарства также оказали максимальный эффект: 33% в рублях, 26% в упаковках. Лидерами продаж в рублях стали «Гептрал» и «Гептор» от американской Abbott. Максимальный прирост аналитики отметили у ЛП «Гепцифол» от российской компании «Фармасинтез» (рост в 3,6 раза в рублях).

Ко второй большой группе аналитики отнесли фосфолипиды (входят в состав готовых лекарственных форм гепатопротекторных лекарств), в том числе с комбинациями с глицирризиновой кислотой и поливитаминами. На эти препараты пришлось 32% от денежного и около 35% натурального объема рынка с двузначной динамикой (+25% в рублях и +15% в упаковках). Абсолютным лидером в этой группе стал «Эссенциале» от французской компании Sanofi (+15% в рублях за год). За ним с небольшим отставанием следует «Фосфоглив» от российского «Фармстандарта». Этот препарат уступил лидеру подгруппы с точки зрения денежного объема, но опередил в натуральном выражении. При этом продажи «Фосфоглива» за 2024 год выросли на 46%. Максимальную динамику продемонстрировал ЛП «Эссенциальные фосфолипиды» от компании «Озон Фармацевтика», который вырос в рублях в 4,6 раза.

Ранее в аналитической компании DSM Group сообщили, что в 2024 году российские потребители приобрели 4,6 млн упаковок ретиноидных препаратов, основное назначение которых – борьба с акне. Суммарные затраты покупателей достигли 9,5 млрд рублей.

gxpnews