Renewal анонсировал сроки запуска 2 новых цехов

Новосибирская производственная фармацевтическая компания (ПФК) «Обновление» (Renewal), один из крупнейших в России производителей лекарств, сообщила, что планирует запустить два новых цеха в 2025-2026 годах. В компании рассчитывают обеспечить таким образом импортозамещение популярных препаратов, пишет ТАСС. СМИ ранее сообщили, что совокупная стоимость одного из объектов в Новосибирске составляет 3 млрд рублей.

Представители компании отметили, что один из цехов (№ 8) рассчитывают запустить уже в 2025 году после проведения всех обязательных процедур, связанных с лицензированием производственной площадки. Его годовая мощность составит 15 млн упаковок. На нем, в частности, планируют выпускать препараты, которые должны заменить диклофенак, кеторолак, кетопрофен, дротаверин, пиридоксин и др.

Сейчас в цехе установили технологическое и инженерное оборудование, реализован полный цикл производства инъекционных препаратов асептического наполнения в стеклянных ампулах, идет обучение персонала.

Еще один цех (№ 7) в Новосибирске также находится на стадии строительства. Он будет специализироваться на производстве твердых лекарственных форм (капсул, таблеток, шипучих таблеток). Ожидается, что после его запуска мощностной потенциал компании вырастет на 200 млн упаковок препаратов в год в этом сегменте лекарств. Его запуск запланирован в 2026 году.

О том, что Renewal возводит новые объекты, стало известно в 2024 году. Тогда сообщалось, строительство объектов идет на территории производственной площадки компании на Станционной улице в Ленинском районе Новосибирска. РБК писал, что его совокупная стоимость составляет 3 млрд рублей.

gxpnews