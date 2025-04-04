В России возбудили дела из-за афер с льготными лекарствами

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что в 16 регионах страны возбудили уголовные дела по фактам афер с лекарствами для льготников. По его словам, выявлены случаи завышения объемов закупок по государственным контрактам, неправильного распределения лекарств по аптекам, а также их списания за негодностью. Слова Краснова процитировал ТАСС.

Глава Генпрокуратуры добавил, что из федеральной системы мониторинга удалили недостоверные данные о наличии в обороте 12 млн упаковок лекарств для льготников. По его словам, это препятствовало определению объективной потребности в медикаментах и планированию их закупок. В результате проблемы льготного обеспечения удалось решить в Республике Крым, Московской, Брянской, Тверской и многих других регионах.

Краснов также отметил, что в 2024 году прокуроры вынесли почти 10 тысяч предостережений против необоснованного роста цен на товары первой необходимости и лекарства. «По итогам ежедневного мониторинга рынка мы вынесли почти 10 тысяч предостережений производителям и поставщикам молока, яиц, хлебобулочных изделий, лекарственных препаратов и других. По инициативе прокуроров их привлекают к административной ответственности. Такие факты есть, и их достаточно много», – заявил генпрокурор на пленарном заседании Совета Федерации, выступая с ежегодным докладом.

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, которое прошло в марте, президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за законностью закупок оборудования для медучреждений и бесперебойным снабжением лекарств. По словам главы государства, на все нарушения в сфере здравоохранения необходимо немедленно реагировать. В свою очередь, Краснов потребовал от прокуроров эффективнее использовать свои полномочия для своевременного выявления, пресечения продажи ограниченных в обороте препаратов и установления точек сбыта.

gxpnews