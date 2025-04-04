Novo Holdings практически удвоила доход благодаря препарату от ожирения

Холдинговая компания Novo Holdings (контролирующий акционер фармпроизводителя Novo Nordisk) показала стремительный рост в 2024 году, практически удвоив свой доход до рекордных €8 млрд ($8,66 млрд). Высокие показатели компании обусловлены бурно растущими продажами препаратов от ожирения Wegovy и для лечения диабета Ozempic. Несмотря на такой результат, Novo столкнулась с серьезной конкуренцией со стороны Eli Lilly, которая бросает вызов ее доминированию на рынке. В датской компании также отметили, что планируют подать первую заявку на одобрение своего нового лекарства CagriSema в I квартале 2026 года, пишет Reuters. На фоне заявления акции Novo Nordisk, котирующиеся на американской бирже, выросли на 5% на внутридневных торгах в среду, 2 апреля.

Производитель суперпопулярных препаратов для похудения Ozempic и Wegovy сообщил, что продажи компании в IV квартале выросли на 30% в годовом исчислении, до 85,68 млрд датских крон ($11,97 млрд). Это выше оценки аналитиков Visible Alpha, которые прогнозировали ранее 80,62 млрд датских крон. Прибыль Novo Nordisk также превысила все ожидания экспертов.

По данным Novo Holdings, доходность портфеля за прошлый год составила 18% по сравнению с 9,4% в 2023 году. Продажи Wegovy взлетели на 107% по постоянному обменному курсу, до 19,87 млрд датских крон, что немного ниже ожиданий. Реализация Ozempic, напротив, выросла на 12% и достигла 33,85 млрд датских крон (выше оценок аналитиков).

Самым большим приобретением Novo в прошлом году стал контрактный производитель лекарств Catalent за $16,5 млрд. Это крупнейшая покупка в сфере здравоохранения в 2024 году. Впоследствии компания получила три завода Catalent: в Ананьи (Италия), Брюсселе (Бельгия) и Блумингтоне (штат Индиана).

В 2025 году Novo Nordisk прогнозирует рост продаж на 16-24% при постоянном обменном курсе. Это ниже 26%-го роста, достигнутого в 2024 году. На перспективах компании могут сказаться ограничения поставок, растущая конкуренция, а также «продолжающееся ценовое давление в сфере лечения диабета и ожирения». Основные конкуренты датчан в области препаратов для снижения веса – Zepbound и Mounjaro от Eli Lilly, которые принесли американской компании $11,5 млрд в 2024 году.

«В 2025 году мы продолжим концентрироваться на коммерческой реализации, на развитии наших исследований и разработок на ранних и поздних стадиях, а также на расширении производственных мощностей», – отметил генеральный директор Ларс Фруэргаард Йоргенсен.

В марте текущего года Novo Nordisk заключила контракт с китайским холдингом United Laboratories, предусматривающий разработку нового средства для снижения веса. В рамках соглашения она выплатит компании из КНР $200 млн в виде аванса, а затем $1,8 млрд по результатам успешных клинических испытаний. Как отметил Bloomberg, это последний шаг датского производителя по пополнению своего портфеля экспериментальных методов лечения.

Вместе с тем рыночная стоимость Novo Nordisk снизилась примерно вдвое с июля 2024 года. Акции компании демонстрируют тенденцию к снижению с сентября 2024 года, показав серьезное падение в декабре. С начала 2025 года они упали на 18%. Инвесторов разочаровали результаты испытаний нового препарата для похудения CagriSema, которому прочили славу Ozempic. Новая разработка должна была укрепить позиции компании в борьбе за рынок средств от ожирения с конкурентами, в частности, с Eli Lilly. Однако исследования показали сопоставимые результаты по эффективности CagriSema с Zepbound.

gxpnews