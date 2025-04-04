В 2024 году рост фармрынка обеспечил коммерческий сектор

По итогам 2024 года российский рынок лекарств вырос в деньгах на 10%, достигнув 2,85 трлн рублей. При этом основной рост отечественного фармрынка обеспечил коммерческий сектор (со стороны частных лиц в аптечном сегменте). Продажи в нем росли двузначными темпами. Рост составил 13,8%. Этот же показатель в госсегменте показал увеличение всего на 2,6%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году совокупный объем рынка лекарств перевалит через отметку в 3 трлн рублей.

Аналитики отметили, что на госзакупки пришлось 33% рынка – в эту долю входит госпитальное и льготное лекарственное обеспечение, в том числе по программам «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами» (ОНЛС), «14 высокозатратных нозологий», а также в рамках региональных закупок для отдельных категорий пациентов. Номинальный прирост в деньгах в этом сегменте составил всего 2,6% по итогам 2014 года, что заметно ниже инфляции.

При этом в DSM Group подчеркнули, что отставание динамики госзакупок от роста продаж в коммерческом секторе сохраняется уже несколько лет, сокращая государственную долю. Так, в 2021 году она была на 9 процентных пунктов выше (42%). Эксперты считают, что «сдержанный рост» в госсегменте обусловлен низкой возможностью индексации цен на лекарства – большинство из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), фармкомпании обязаны согласовывать их стоимость с Минздравом.

Кроме того, в 2024 году снизился объем финансирования льготных программ. В частности, показатель по программе «14 высокозатратных нозологий» опустился на 3,6%, до 82,8 млрд рублей, по региональной льготе он упал 7,4% и составил 185,6 млрд рублей. Закупки лекарств по ОНЛС остались на уровне 2023 года – 48,1 млрд рублей. В общей сложности сегмент льготного лекарственного обеспечения «просел» в денежном выражении на 5,5% и составил 315 млрд рублей, в упаковках – на 10,3%, до 4,3 млн штук.

«Мы действительно видим перебои с поставками препаратов в рамках „14 нозологий“ и в сегменте региональной льготы. Мы связываем это с нехваткой бюджета, с одной стороны, и с попытками производителей увеличить стоимость отдельных препаратов – с другой», – отметил в беседе с изданием сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Финансирование госпитальных закупок увеличилось на 9% и достигло 503 млрд рублей (438 млн упаковок). По мнению аналитиков, это произошло за счет федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» (146,3 млрд рублей).

Ранее свой отчет опубликовала аналитическая компания AlphaRM, согласно которому в 2024 году объем российского фармрынка, включая госсегмент и розничные продажи, достиг 3,123 трлн рублей. В упаковках это 8,07 млрд единиц. По сравнению с предыдущим годом рынок вырос на 18% в денежном выражении, но сократился на 2% в натуральном. GxP News выяснили, на какие лекарства в 2024 году спрос был выше рынка.

gxpnews