Пошлины Трампа временно не будут распространяться на фармацевтические товары

Трамп увеличил таможенные платежи для 60 стран с наибольшим отрицательным сальдо в торговле с США. России в этом списке нет, поскольку санкции и без того «исключают сколько-нибудь значимую торговлю» с Москвой. Фармпродукция временно не вошла в список товаров, облагаемых пошлинами, но их введут в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп не обложил пошлинами импорт фармацевтической продукции, но почти наверняка сделает это позднее. Об этом пишет Bloomberg.

Представитель администрации сообщил агентству о возможном применении статьи 232 Закона о расширении торговли, которая позволяет американскому главе ограничивать ввоз товаров из других стран в интересах национальной безопасности. В марте на основании этого положения Трамп ввел 25%-ные тарифы на иностранные автомобили и алюминий.

В указе, опубликованном на сайте Белого дома, отмечается «особенно острая» необходимость в развитии отечественного производства фармацевтики, автомобилей и судов. Анонсируя ограничительные меры, президент дал понять, что намерен ввести отраслевые таможенные сборы в будущем.

«Фармацевтические компании ринутся обратно, все они уже начали возвращаться в страну, ведь в противном случае им грозит крупный налог».

Аналитики прогнозируют утверждение тарифов на лекарственные изделия в ближайшие несколько недель.

Также остается неясным, исключены ли активные фармацевтические ингредиенты из списка товаров, на которые распространяются пошлины. Если они не подпадают под определение «фармацевтической продукции», это может существенно увеличить расходы производителей дженериков.

Несмотря на отсутствие упоминаний о ранее обещанных «25% или выше» отраслевых пошлинах на фармацевтический импорт, это не означает, что фармацевтические компании полностью избавлены от рисков. Исключение лекарств из текущего пакета ответных тарифов, которые включают пошлины в размере 34% для Китая и 20% для Европейского союза, не гарантирует, что отраслевые тарифы не будут введены в будущем.

Недавний опрос Организации биотехнологической промышленности (BIO) показал, что 94% из 42 опрошенных фармкомпаний опасаются роста затрат из-за пошлин на товары из Европейского союза. Некоторые крупные представители отрасли уже лоббируют в госструктурах постепенное введение 25%-ных тарифов на лекарственный импорт. В феврале Ассоциация фармацевтических исследователей и производителей Америки (PhRMA), главная лоббистская группа отрасли, встретилась с Трампом в надежде решить проблему. Генеральные директора Eli Lilly, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) и Pfizer тоже присутствовали на обсуждении.

Кроме того, фармгиганты постепенно переносят производство на территорию США. На эти цели Eli Lilly планирует выделить 27 млрд долл., Johnson & Johnson – 55 млрд долл. Глава Pfizer Альберт Бурла заявил, что его компания хорошо представлена в стране, но готова перенести производственные мощности из-за рубежа при необходимости.

Американские производители лекарств долгое время использовали офшоры для вывода прибыли, минимизируя размер налогов, выплачиваемых в бюджет США. Новая тарифная политика может подорвать эту практику.

Трамп установил базовую 10%-ную ставку в отношении всех импортеров, которая вступит в силу 5 апреля после полуночи. Также он увеличил таможенные платежи для 60 стран с наибольшим отрицательным сальдо в торговле с США. Их введут 9 апреля.

России в этом списке нет, но пресс-секретарь Белого дома пояснила, что действующие санкции и без того «исключают сколько-нибудь значимую торговлю» с Москвой. По данным Торгового представительства Вашингтона, в 2024 году общий товарооборот между США и Россией составил примерно 3,5 млрд долл. Импорт из США в Россию сократился на 37,5%, до 2,5 млрд долл., по сравнению с годом ранее. В то же время экспорт упал на 12,3%, до 526,1 млн долл. База данных Организации Объединенных Наций по международной торговле показывает, что объем экспорта фармацевтических товаров из США в Россию достиг 133,4 млн долл. в прошлом году, при этом фармимпорт из России составил лишь 833 тыс. долл.

Фото: 123rf.com

Владимир Заболотских

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