Минпромторг отказался от одного из критериев включения препарата в перечень СЗЛС

Минпромторг отказался от одного из критериев включения препарата в перечень СЗЛС. Речь идет о 50%-ой доле в общем объеме потребления. Такое решение было принято по итогам обсуждения соответствующего проекта с участниками рынка, узнал «ФВ».

Минпромторг решил не требовать от лекарства, претендующего на статус социально значимого, чтобы его «доля в общем объеме потребления не превышала 50% в натуральном выражении». Соответствующая информация содержится в письме (имеется в распоряжении «ФВ»), направленном директором Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства Дмитрием Галкиным крупнейшим отраслевым ассоциациям в ответ на их обращение.

Решение принято по итогам совещаний, проведенных 26 февраля и 7 марта на площадке Минпромторга с участием представителей ассоциаций, указано в письме.

С предложением пересмотреть этот подход выступал, в частности, председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин. Он отмечал, что при превышении порога в 50% МНН препарата должно быть исключено из перечня СЗЛС как не соответствующее критерию. По его мнению, это может повлечь за собой перманентный процесс включения/исключения МНН из перечня, сообщал «ФВ».

АРФП, АМФП, «Инфарма», «Лекмедобращение» в своем обращении в Госдуму, правительство, Минфин, Минздрав, Минпромторг и ФАС ранее указывали на серьезные риски введения правила «второй лишний» для Перечня СЗЛС с 1 сентября текущего года. По их мнению, они намного превышают потенциальную пользу от него. Также они просили перенести его вступление на 2027 год.

В своем ответе Минпромторг эту инициативу не комментирует.

«Из содержания письма лично я понял, что перенос вступления правила в силу не обсуждается. Но мы все же надеемся на некий компромисс, хотя бы на поэтапность. Например, можно разделить перечень СЗЛС на две части. Первая часть — безусловная: вакцины, кровезаменители, иммунобиологические и наркотические средства. И с нее можно было бы начать применять «второй лишний» и посмотреть, как это все работает», – прокомментировал письмо «ФВ» генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Далее – откорректировать порядок таким образом, чтобы никого не отлучать от торгов, вместо этого лекарствам полного цикла предоставить преференцию до 30% к цене, предложил Дмитриев.

«У нас выстроен конструктивный диалог с Минпромторгом, поэтому мы очень рассчитываем на то, что к нам прислушаются», – подчеркнул Дмитриев.

Проект «второй лишний» несет риски как для системы здравоохранения и доступности лекарств для населения, так и для развития отечественного фармпрома, ранее обращали внимание адресанты письма. Отработка технологий производства активных фармсубстанций (АФС) компаниями, имеющими производственные площадки на территории России, показывает, что себестоимость готовой продукции значительно превышает стоимость аналогичной продукции в Китае и Индии. Учитывая, что российская химическая промышленность сегодня обеспечивает производство АФС локально произведенными интермедиатами не более чем на 15%, «второй лишний» может привести к серьезной дефектуре лекарств, росту цен на них, снижению их доступности.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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