Экс-депутат в Смоленске получил реальный срок за мошенничество при поставках медизделий

Суд в Смоленске вынес приговор экс-депутату по делу о завышении начальных цен контрактов на поставку медизделий. Суд установил, что с 2020 по 2022 год он похитил более 16 млн руб.

В Смоленске бывшего депутата признали виновным в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета РФ (СКР).

С 2020 по 2022 год фигурант руководил финансово-хозяйственной деятельностью нескольких компаний. Суд установил, что он завышал начальную цену контрактов на поставку медицинских изделий в Клиническую больницу № 1. Таким образом он похитил более 16 млн руб.