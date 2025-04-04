Владимир Малинников ушел из «Зелдис Фармы»

Владимир Малинников оставил позицию CEO в «Зелдис Фарме», сообщил «ФВ» соучредитель компании. Эту должность вновь займет Дмитрий Федоров, который до 2019 года был топ-менеджером компании.

В «Зелдис Фарме» сменился CEO: после трех лет работы в компании Владимир Малинников покинул ее. В зону его ответственности, в частности, входил коммерческий блок — продажи и маркетинг. «За три года Владимир провел огромную работу, увеличил оборот компании, — рассказал «ФВ» соучредитель компании Сергей Зеленкин. — Уход был его решением».

Малинников подтвердил «ФВ» эту информацию, отметив, что пока не определился с дальнейшими планами.

На эту позицию вернулся Дмитрий Федоров, занимавший ее с 2013 до 2019 года. После этого он занимался проектами, связанными с экспортом продукции, а также работал в компании «Квадрат-С». «Топ-менеджмент компании остался прежним, и руководители уверены в том, что Дмитрий продолжит наращивать показатели компании», — отметил Зеленкин.

Генеральным директором «Зелдис Фармы» по-прежнему остается Евгений Хаустов.

Фото: Игорь Чунусов

Ольга Коберник

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