МТЛ к 2026 году запустит второй завод по выпуску рентгеновского оборудования

В 2025-2026 годах в компании планируют завершить разработку таких компонентов. «В 2026 году все наше оборудование будет обеспечено своими ключевыми компонентами, и, естественно, оборудование будет собираться у нас на заводе», – поделился планами Дабагов.

Объем инвестиций в проект, а также местоположение новой площадки на данный момент Анатолий Дабагов не озвучил.

В МТЛ, по данным Дабагова, работают 400 человек, 130 из них – высококвалифицированные разработчики, в том числе 20 сотрудников имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. Большинство инноваций компании (90%) внедряются в производство и реализуются на рынке.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Медицинские Технологии Лтд» зарегистрировано в 1997 году в Москве. Юрлицо имеет лицензию на производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях, – этот вид деятельности обозначен как основной для компании. Гендиректором МТЛ выступает Али Эйлазов. В 2023 году товарооборот компании составил 6,1 млрд рублей.

Сейчас у МТЛ, по информации самой компании, уже имеется 12 тысяч кв. м производственных площадей, в частности предприятие общей площадью 5 500 кв. м в промышленном технопарке «Лидер» в Малаховке Московской области, введенное в эксплуатацию в 2016 году. Компания выпускает порядка 40 видов цифрового медоборудования. В 2011 году МТЛ представила первый российский полноформатный цифровой маммограф «Маммо-4МТ».

В сентябре 2023 года Анатолий Дабагов рассказывал Vademecum, что одна из задач группы – «стать компанией международного уровня». «Мы нашли себе надежного партнера в Узбекистане – эта страна динамично развивается и претендует на лидерство в Средней Азии. Нашей целью является создание здесь хаба, где будет собираться оборудование как для местного рынка, так и для экспорта в другие страны», – заявил Дабагов.