«Альфасигма Рус» укрепила позиции среди лидеров фармотрасли России

Согласно данным* IQVIA, по итогам 2024 года «Альфасигма Рус» поднялась на 53-е место в рейтинге компаний по объему розничных продаж в РФ.

«Для нас важно не просто стремиться к лидирующим позициям на рынке, но и вносить реальный вклад в улучшение качества жизни пациентов в России, – прокомментировала генеральный директор «Альфасигма Рус» Ольга Глазкова. – Мы продолжаем инвестировать в развитие бизнеса, в том числе расширяя продуктовый портфель, предлагая пациентам высококачественные препараты из Италии».

«Впереди много задач, и мы решительно движемся к новым горизонтам», – резюмировали в компании.

*Источник: IQVIA, Анализ фармацевтического рынка России

Фото: «Альфасигма Рус»



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