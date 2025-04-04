Российские ученые нашли способ снизить риски побочных действий у лекарств

Исследователи из Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) создали инновационные фотопереключаемые препараты, активность которых можно контролировать с помощью света. Эта технология позволит «включать» лекарство в нужный момент и «выключать» после достижения терапевтического эффекта, что значительно снизит риск побочных действий и позволит точечно регулировать действие лекарств, пишет ТАСС.

В основе разработки — особые молекулы, способные обратимо менять свою структуру под воздействием световых волн. Препарат существует в двух формах: активной и неактивной. Переключение между ними происходит по команде, что дает врачам точный контроль над действием лекарства в организме.

По словам ученых, такие препараты помогут минимизировать нежелательные эффекты от терапии. Сейчас в университете ведутся работы над созданием светоуправляемых обезболивающих и лекарств для лечения аритмии. В перспективе технология может быть применена и в других областях медицины.

Ранее стало известно, что сотрудники Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН разработали светящиеся вещества на основе редкоземельных элементов для ранней диагностики рака. Вещества-люминофоры позволят врачам обнаруживать следы раковых очагов на клеточном уровне для прицельного уничтожения атипичных клеток.

gxpnews