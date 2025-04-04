Акции фармкомпаний показали рост на фоне освобождения от пошлин в США

Акции фармацевтических компаний получили временную передышку после того, как президент США Дональд Трамп освободил фармпродукцию от ответных пошлин. В четверг, 3 апреля, ценные бумаги некоторых из них показали небольшой рост, пишет Reuters. Однако неопределенность еще остается: аналитики не исключают, что эта отсрочка временная, вероятность введения пошлин для отрасли по-прежнему остается высокой.

Трамп ввел 10%-ный тариф на большую часть импорта из США, а также гораздо более высокие пошлины для десятков конкурентов и союзников. При этом некоторые товары американский лидер временно освободил от их уплаты, включая фармпрепараты. Это положительно отразилось на крупных экспортерах, включая Индию, Японию и Ирландию. Так, несмотря на общее падение рынка, резко выросли акции азиатских компаний в сфере здравоохранения, в том числе индийских производителей дженериков. Подскочили также акции европейских компаний. В частности, ценные бумаги британских GSK и AstraZeneca, а также датской Novo Nordisk выросли на 1,5-2% после открытия рынка.

При этом стоимость акций американских фармацевтических компаний в ходе премаркетинговых торгов в основном не изменилась: по сравнению с другими секторами динамика была незначительной. Невысокий рост зафиксировали у Johnson & Johnson. Акции AbbVie выросли примерно на 2%. Однако акции большинства других компаний, включая Amgen, упали менее чем на 1%.

Исключение лекарств из последнего раунда импортных пошлин Трампа для конкретных стран не означает, что фармацевтическая продукция не рассматривается. Кроме того, не совсем ясно, вызовут ли взаимные тарифы в представленном виде сбои в биофармацевтической отрасли. Один из источников в европейской фармацевтической компании сообщил агентству, что смысл тарифов в фармацевтическом секторе таков: «Не сегодня, так завтра, но это произойдет».

Трамп пригрозил, что фармацевтические компании «с ревом вернутся» в США. Глава Белого дома предупредил, что, если они этого не сделают, им придется платить большие налоги.

«Если вы хотите избежать налогов или тарифов, вам придется построить завод здесь, в Америке. В ближайшее время у нас будет построено больше заводов, чем кто-либо мог себе представить, – заявлял американский лидер в конце января.

Это высказывание американского лидера действительно взбодрило фармпром страны. Так, Johnson & Johnson на церемонии закладки фундамента нового завода в Северной Каролине объявила об инвестициях в $55 млрд в деятельность организации в США. Это на 25% больше, чем в предыдущем инвестиционном цикле. Возможность переноса производства с зарубежных площадок на свои заводы в Соединенных Штатах рассматривает и Pfizer. О своем намерении вкладываться в американское производство заявляли и другие игроки, в том числе датская Novo Nordisk.

Вместе с тем ряд крупнейших фармпроизводителей призвал администрацию Трампа и чиновников Европейского союза исключить лекарства и медицинские товары из расширяющихся торговых войн. Они предупредили, что такая политика может привести к росту цен на самые продаваемые лекарства. Представители фармотрасли утверждали, что тарифы на продукцию из ЕС также создадут барьеры для доступа к ним пациентов, что поставит под угрозу приоритеты, обозначенные в указах Трампа, касающихся ценообразования на препараты и увеличения продолжительности жизни американцев.

СМИ также писали, что крупные сделки с участием фармацевтических и биотехнологических компаний затягиваются, поскольку руководители пытаются справиться с нестабильной экономической политикой Белого дома, которая всколыхнула рынки.

gxpnews