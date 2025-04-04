ВОЗ призвала срочно инвестировать в разработку новых противогрибковых препаратов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые представила доклад о состоянии диагностики и лечения инвазивных грибковых инфекций, которые становятся все более устойчивыми к лечению. В организации указали на низкую эффективность и недочеты существующих препаратов и методов диагностики, что говорит о срочной необходимости ускорить инновационные исследования и разработки в этой области.

В ВОЗ отметили, что грибковые заболевания становятся все более серьезной проблемой для общественного здравоохранения. Наибольшую угрозу они представляют для здоровья тяжелобольных людей и пациентов с ослабленным иммунитетом, например, после трансплантации органов, онкобольных и лиц с ВИЧ. При этом наиболее распространенные грибковые заболевания, например кандидоз, показали растущую устойчивость к существующим препаратам. В докладе ВОЗ сообщила об инфекциях с уровнем смертности до 88%, что делает их особенно опасными.

За последние 10 лет в США, Евросоюзе и Китае одобрили всего несколько новых противогрибковых препаратов. Сейчас девять лекарств проходят клинические исследования, из них только три на заключительной стадии. В доклинической разработке находятся 22 препарата. Однако этого недостаточно для борьбы с инфекциями. Кроме того, у существующих средств для лечения грибковых заболеваний проблемы с применением, в том числе побочные эффекты и необходимость длительной госпитализации.

Еще одной проблемой является диагностика этих заболеваний: существующие тесты рассчитаны на хорошо оснащенные лаборатории. Однако для жителей стран с низким уровнем дохода они недоступны. Кроме того, точность диагностических систем оставляет желать лучшего. Они охватывают ограниченное количество патогенов.

Для улучшения ситуации в ВОЗ призвали страны расширить исследования в этой области и увеличить финансирование. По мнению организации, более безопасные противогрибковые лекарства и препараты, которые действуют против широкого спектра тяжелых инфекций, вызванных грибковыми патогенами, «нужны срочно».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны скоординировать усилия и выработать совместный подход к общим угрозам, чтобы достигнуть глобальной безопасности в области здравоохранения. Глава ВОЗ призвал государства быть более вовлеченными, чтобы довести Соглашение организации о пандемии до финишной черты.

gxpnews