Депутат заявил, что многие регионы «недоложили» средств на льготные лекарства

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что многие регионы не заложили необходимый объем средств на финансирование лекарств для льготников. В результате многие россияне не смогли получить соответствующие препараты в специализированных аптеках, а в стране выросло число обращений в прокуратуру. Слова депутата процитировала «Парламентская газета».
«С начала 2025 года мы стали получать большое количество жалоб от наших избирателей, прежде всего от федеральных, региональных льготников, которые были связаны с невозможностью получить соответствующие лекарственные препараты в специализированных аптеках», – заявил Куринный на заседании комитета 2 апреля.
Участники заседания отметили, что проблема обеспечения лекарствами льготников в регионах за счет бюджетных средств субъектов РФ сохраняется и во многом зависит от механизма госзакупок. Из-за недофинансирования лекобеспечения этой категории граждан выросло количество обращений в прокуратуру.
«К большому сожалению, многие регионы недоложили, не заложили необходимых объемов. Ну и все регионы отмечают, что сегодня они вынуждены покрывать дефицит средств по федеральной льготе. Люди отказываются от нее в пользу денег», – заявил Куринный, добавив, что на сегодня федеральная льгота на 50% финансируется за счет региональных средств.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что в 16 регионах страны возбудили уголовные дела по фактам афер с лекарствами для льготников. В частности, были выявлены случаи завышения объемов закупок по государственным контрактам, неправильного распределения лекарств по аптекам, а также их списания за негодностью. По его словам, в 2024 году прокуроры вынесли почти 10 тысяч предостережений против необоснованного роста цен на товары первой необходимости и лекарства.