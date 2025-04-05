Мурашко назначил нового помощника

Новым помощником министра здравоохранения России Михаила Мурашко стал Сергей Коротков. Информация об этом появилась на сайте Министерства здравоохранения РФ. Круг вопросов, которые новый помощник будет курировать, пока не обозначен. У Мурашко по-прежнему остаются 6 помощников, 2 советника и 10 заместителей.

Этот пост ранее занимал профессор Виталий Флек. Он сообщил «МВ», что ушел с госслужбы на пенсию. Сейчас Флек вступил в должность заместителя генерального директора Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП).

Флек – доктор медицинских наук, профессор по специальности «общественное здоровье и здравоохранение». С 2002 года работал на руководящих должностях центрального аппарата Минздрава РФ и Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Заслуженный работник здравоохранения РФ, с 2010 года был главным советником, а также главным инспектором Счетной палаты Российской Федерации.

Должность помощника министра здравоохранения Флек занимал с августа 2012 года. Он также был награжден знаком «За заслуги в укреплении сотрудничества со Счетной палатой Российской Федерации».

gxpnews