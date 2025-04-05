«Конец FDA», корь и зараженное сырое молоко

1 апреля в Министерстве здравоохранения и социальных служб США начались массовые увольнения. Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что уволит 10 тысяч человек из всех агентств, подведомственных министерству, еще на прошлой неделе. FDA оказалось фактически обезглавлено, дальнейшая его деятельность под угрозой. Впрочем, похоже, у нового министра достаточно идей. К чему уже привели масштабные сокращения и кому приготовиться?

Сенат США утвердил Роберта Кеннеди-младшего, известного своей антиваксерской позицией, на пост министра здравоохранения и социальных служб США 13 февраля. В конце марта новый министр сообщил, что уволит 10 тысяч своих сотрудников, в том числе 3500 в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), 2400 ‒ в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (NCIRD), 1200 ‒ в Национальных институтах здравоохранения (NIH).

Сокращения объяснялись необходимостью «оптимизации раздутой бюрократии», однако на практике уволенными оказались отнюдь не рядовые бюрократы. В отставку ушли ведущие ученые, курирующие общественное здравоохранение, исследования в области рака и одобрение вакцин и лекарств.

Среди покинувших FDA ‒ Питер Штайн, глава Управления новых лекарств, Брайан Кинг, глава отдела Центра табачных изделий FDA, и Питер Маркс, главный чиновник FDA по вакцинам.

Уходят и рядовые сотрудники, а оставшиеся говорят, что им трудно уложиться в сроки.

«FDA, каким мы его знали, прекратило свое существование, большинство руководителей с институциональными знаниями и глубоким пониманием разработки и безопасности продукции больше не работают», ‒ написал бывший комиссар FDA Роберт Кэлифф.

Показательно и то, что сокращения происходят на фоне двух важных проблем в здравоохранении США: вспышка кори в Техасе и стремительно распространяющийся в стране птичий грипп. На 1 апреля 2025 года в Техасе зафиксировано уже 422 случая кори, за последние 5 дней было подтверждено 22 новых случая, госпитализированы 42 человека, один ребенок скончался ‒ это первый случай смерти от кори в США за 10 лет. Большинство случаев (169) ‒ среди детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет. При этом, по данным Техасского департамента здравоохранения штата (DSHS), почти все случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных лиц или лиц, чей статус вакцинации неизвестен.

Кеннеди-младший, известный скептическим отношением к вакцинации, месяц назад, комментируя вспышку кори, призвал родителей дважды подумать, стоит ли вакцинировать своих детей. Он сказал, что решение о вакцинации является «личным», но защитил эффективность вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК), заявив, что она «имеет решающее значение для предотвращения потенциально смертельных заболеваний». При этом министр здравоохранения добавил, что здоровое питание и физическая активность являются наиболее эффективными средствами защиты от любого типа заболеваний.

Что касается птичьего гриппа, то вспышка, начавшаяся в 2022 году, уже привела к значительному дефициту куриных яиц в стране. Птичий грипп убил почти 170 млн кур, индеек и других птиц. К тому же за последний год вирусом были инфицированы около тысячи голов молочного скота в США. Неделю назад Минсельхоз США заявил о планах выделить до $100 млн на исследования по разработке вакцин для борьбы с птичьим гриппом. Сейчас же сотрудники, работавшие над мерами реагирования FDA на птичий грипп, уволены.

Федеральные должностные лица предостерегают от употребления сырого молока, которое может быть носителем множества патогенов. Министр Кеннеди же является сторонником сырого молока. В частности, он говорил, что хочет положить конец «войне FDA против общественного здравоохранения», включая то, что он назвал «агрессивным подавлением» психоделиков, пептидов, сырого молока и многого другого.

Кому приготовиться. Позиции министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего, которые он отстаивал в последние месяцы во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Сенате, а также в сообщениях в социальных сетях и интервью:

Рекомендации по питанию

Отдел питания FDA, отвечающий за маркировку пищевых продуктов, «должен уйти. Они не выполняют свою работу. Они не защищают наших детей».

Отдел питания FDA, отвечающий за маркировку пищевых продуктов, «должен уйти. Они не выполняют свою работу. Они не защищают наших детей». Препараты для похудения

Кеннеди раскритиковал компанию Novo Nordisk, производителя Ozempic, который направлен на устранение симптомов ожирения, а не на исправление продовольственной системы, а также за то, что эти препараты «радуют кошельки» руководителей фармацевтических компаний.

Правда, во время слушаний по утверждению его кандидатуры Кеннеди заявил, что поддерживает назначение подобных препаратов для снижения веса взрослым с патологическим ожирением и диабетом, но в сочетании с физическими упражнениями.

Кеннеди раскритиковал компанию Novo Nordisk, производителя Ozempic, который направлен на устранение симптомов ожирения, а не на исправление продовольственной системы, а также за то, что эти препараты «радуют кошельки» руководителей фармацевтических компаний. Правда, во время слушаний по утверждению его кандидатуры Кеннеди заявил, что поддерживает назначение подобных препаратов для снижения веса взрослым с патологическим ожирением и диабетом, но в сочетании с физическими упражнениями. Исследования лекарственных препаратов

Кеннеди заявил, что половина исследовательских бюджетов Национального института здравоохранения должна быть направлена ​​на «профилактические, альтернативные и целостные подходы к здравоохранению».

Кеннеди заявил, что половина исследовательских бюджетов Национального института здравоохранения должна быть направлена ​​на «профилактические, альтернативные и целостные подходы к здравоохранению». Медицинские школы

По мнению Кеннеди, занятия по питанию в медицинских вузах, финансируемых из федерального бюджета, должны быть обязательными.

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