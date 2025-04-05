В России проверят препараты для похудения, вызывающие галлюцинации

Роспотребнадзор приступил к проверке препаратов «Молекула» и «Молекула плюс», которые рекламируют в социальных сетях как средство для снижения веса. Оба препарата не имеют свидетельства о государственной регистрации, предупредили в федеральной службе. Ранее СМИ сообщали, что эти средства, пользующиеся популярностью среди подростков в социальных сетях, небезопасны.

«Учитывая, что БАД могут реализовываться через маркетплейсы и интернет-магазины, гражданам необходимо проверять наличие свидетельства о госрегистрации продукции, подтверждающего ее безопасность. <…> Ведомством ведутся мероприятия, связанные с проверкой реализации незарегистрированных препаратов для снижения веса», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Федеральная служба направила также соответствующее обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). В ведомстве рекомендовали россиянам перед покупкой продукции проверять информацию о ее государственной регистрации на официальном сайте Роспотребнадзора или специализированном поисковом сервере.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН сообщила, что в интернете стали набирать популярность таблетки для похудения «Молекула». По ее словам, сперва пользователи говорили, что это средство способно избавить от лишних килограммов за считаные дни. Однако после в Сети начала появляться информация о негативных последствиях. Так, телеграм-канал Mash писал, что дети и взрослые жалуются на головокружение, тошноту и тахикардию. Некоторые маркетплейсы убрали «Молекулу» из продажи.

По словам Белоусовой, среди негативных отзывов можно встретить бессонницу, тахикардию и даже галлюцинации. Врач отметила, что нигде нет полного состава препарата. «Это все может быть вызвано наличием в составе растения эфедра или чего-то ей подобного. Если эфедра принимается в превышающих терапевтические дозировках, то у человека могут возникать возбуждение, галлюцинации, чувство эйфории, снижение аппетита», – допустила Белоусова.

О выявлении нарушений при реализации БАД неоднократно говорили представители профильных организаций. СМИ также писали, что на Wildberries и Ozon регулярно встречаются рецептурные гормональные препараты, лекарственные дозировки витамина D, препараты с сильнодействующими фармсубстанциями, которые фактически можно было бы рассматривать как незарегистрированные лекарства. Однако их продавали под видом БАД.

Министерство промышленности и торговли России ранее разработало ряд изменений в правила маркировки, направленных на расширение номенклатуры маркируемых биологически активных добавок к пище. Кроме того, международная ассоциация «Антиконтрафакт» запустила проект «Не рискуй. Проверь!», в рамках которого создаются публичные реестры безопасных и небезопасных биологически активных добавок.

gxpnews