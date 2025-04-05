Госдума отклонила законопроект о штрафах за оскорбление фармработников

Инициативу о введении штрафов за оскорбление фармработников отправили в архив. Документ признан не соответствующим Конституции РФ и регламенту Госдумы из-за отсутствия четкого субъекта законодательной инициативы и финансового обоснования.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству отправил в архив законопроект № 870325-8, которым предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников.

Законопроект о введении административной ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников был внесен в Госдуму в марте. Авторы документа предлагают ввести штрафы — для граждан до 50 тыс. руб., а для юрлиц — до 800 тыс. руб. Законопроект направлен на формирование уважительного отношения к мед- и фармсотрудникам, укрепление их социального статуса и обеспечение их безопасности.

В решении комитета указано, что законопроект не соответствует требованиям ст.104 Конституции РФ, согласно которой право законодательной инициативы принадлежит строго определенному кругу субъектов. Как сообщил «ФВ» председатель Ассоциации по защите прав в сфере здравоохранения Асад Юсуфов, в представленном законопроекте отсутствует указание на то, что он внесен от имени одного из этих субъектов.

«Хотя документ подписан группой депутатов, требуется четкое оформление инициативы: например, решение фракции или официальное письмо от имени депутатов. В противном случае это может быть расценено как нарушение процедуры», — поделился Юсуфов.

Также документ нарушил ст.105 регламента Госдумы, которая касается финансово-экономического обоснования. Дело в том, что в законопроекте указано, что дополнительные бюджетные расходы не потребуются. Однако регламент Госдумы требует детального обоснования финансовых последствий, включая возможные поступления от штрафов и затраты на реализацию норм.

Несмотря на то, что в пояснительной записке к законопроекту содержится статистика и обоснование актуальности, в ней нет ссылок на правовой анализ возможных коллизий с другими нормами КоАП РФ. Например, с общей статьей об оскорблении — 5.61. Это может быть расценено как недостаточная проработка, говорит эксперт.

Он также обратил внимание на другие проблемы, в том числе с юридической техникой.

«В статье 5.61.2 не определено ключевое понятие «медицинский или фармацевтический работник». Это создает риски широкого или противоречивого толкования. Не учтена дифференциация между оскорблением в ходе конфликта (например, при отказе в выписке рецепта) и преднамеренными действиями», — заявил Юсуфов.

По его словам, если авторы законопроекта устранят указанные нарушения, то вероятность принятия законопроекта возрастет.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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