GSK и Pfizer прекратили патентное разбирательство по вакцинам от РСВ

GSK и Pfizer урегулировали патентный спор по вакцинам против РСВ, подав совместное ходатайство в суд Делавэра о полном прекращении разбирательства. Британская фармкомпания обвиняла американского конкурента в незаконном заимствовании технологии использования антигенов при разработке препарата.

Фармацевтические компании GSK и Pfizer договорились прекратить судебное разбирательство по поводу предполагаемого нарушения патентных прав на вакцину от респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Ходатайство об этом подано в суд штата Делавэр (США), пишет агентство Reuters.

Стороны договорились об окончательном урегулировании дела, исключив любую возможность его возобновления в будущем.

GSK подала иск в 2023 году, заявив о незаконном использовании в вакцине Abrysvo, принадлежащей Pfizer, запатентованной технологии использования антигенов — чужеродных для организма молекул, которые вызывают иммунный ответ. Британский фармгигант утверждал, что приступил к разработке аналогичного препарата Arexvy на семь лет раньше своего конкурента.

Pfizer оспаривала обвинения. В прошлом году лондонский суд вынес решение в пользу американского производителя, признав недействительными патентные права GSK.

На рынке США представлены три одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) вакцины от РСВ, разработанные компаниями GSK, Pfizer и Moderna. Препарат последней называется mRESVIA. По объему продаж в мире среди них лидирует Arexvy — 590 млн фунтов, или 739 млн долл. за прошлый год.

В прошлом году GSK обвинила Moderna в нарушении интеллектуальных прав на технологию доставки активного вещества, используемую в вакцинах от COVID-19 и РСВ. Компания потребовала выплатить роялти от продаж Spikevax и mRESVIA, а также возмещения убытков.

Между GSK и Pfizer продолжается еще один патентный спор в США, начатый в апреле 2024 года. Предметом судебного дела стала противоковидная вакцина Comirnaty, при создании которой якобы незаконно применялась технология матричной РНК британского производителя.

Симптомы РСВ обычно похожи на простуду. Однако вирус представляет опасность для детей младшего возраста и пожилых людей, у которых может вызывать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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