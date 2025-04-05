В феврале в России зарегистрированы три оригинальных препарата «Самарафармацию» возглавил Юрий Стицюк » В АО «Нижфарм» ввели временное управление Временное управление вводится в АО «Нижфарм», следует из указа президента. 100% акций нидерландской компании Nidda Lynx переданы во временное управление компании «Фармирус». Решение стало неожиданностью и для отрасли, и для производителя. Что произошло Президент России Владимир Путин подписал указ № 213 от 04.04.2025, которым в АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (АО «Нижфарм») вводится временное управление. «Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, <…> 100% акций АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», принадлежащих Nidda Lynx S.A.R.L., «Фармирус», — указано в документе. Документ вносит изменения в перечень активов российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом президента РФ № 302 от 25.04.2023. Он касается ответных мер «на недружественные действия» ряда иностранных государств. Согласно СПАРК, ООО «Фармирус» владеет Анна Залогина. Компания создана в декабре 2020 года. В 2024 году выручка компании составила 1,1 млрд руб., прибыль — 18,2 млн руб. По данным AlphaRM, компания «Фармирус» в 2024 году заключила 11 контрактов на 48,6 млн руб. Компания поставила Федеральному центру планирования и лекарственного обеспечения препараты помалидомид производства «Фармасинтез» и «Рафарма», лопинавир+ритонавир компании AbbVie (готовая лекарственная форма в том числе выпускается на площадке «Р-Фарм»), ралтегравир от MSD (в РУ также есть площадка «Р-Фарм»), глекапревир+пибрентасвир от AbbVie (вторичная упаковка на площадке «Р-Фарм»), деламанид от «Р-Фарм», микофенолата мофетил от «Р-Фарм», невирапин от Boehringer Ingelheim. По данным AlphaRM, «Нижфарм» по итогам 2024 года заняла первую строчку рейтинга корпораций по продажам лекарств и БАД в аптеках. Объем продаж компании в прошлом году составил 66,42 млрд руб., это на 13% больше по сравнению с 2023 годом. История «Нижфарм» Компания «Нижфарм» была основана в 1919 году в Нижнем Новгороде. В 2005 году Stada Arzneimittel AG приобрела ОАО «Нижфарм» за 80,5 млн евро. Как сообщал «ФВ», в 2017 году консорциум частных инвестиционных фондов Bain Capital и Cinven при помощи совместного предприятия Nidda Healthcare Holding AG вошел в капитал Stada AG. Тогда Nidda приобрела 64% акций, в 2020 году она выкупила все акции Stada AG. В ноябре 2023 года новым владельцем АО «Нижфарм» стала люксембургская Nidda Lynx S.A.R.L. «Нижфарм» с тех пор действовала как самостоятельное юридическое лицо, при этом и Stada, и «Нижфарм» остались в структуре группы Nidda. Что говорит рынок Введение временного управления в АО «Нижфарм» стало неожиданностью и для отрасли, и для самого производителя. Все ожидают официальных разъяснений. «По данному вопросу группа компаний «Нижфарм» не получала официальных уведомлений. Мы ознакомились с указом, опубликованном на сайте Кремля и комментариями в прессе, — сообщили «ФВ» в компании. — За последние несколько лет мы локализовали в России около десятка социально-значимых препаратов». Руководитель одного из крупных локальных фармпредприятий сказал, что новость явилась неожиданностью для всех игроков фармрынка. «Компания «Фармирус» — не очень известная. Дистрибьютор, который занимается покупкой, продажей лекарственных средств, с оборотом 1 млрд руб. и прибылью 18 млн руб. в то время, как «Нижфарм» — компания номер один на коммерческом рынке. Владельца и генерального директора ООО «Фармирус» мы не имеем чести знать. Ни я, ни мои коллеги», — отметил собеседник «ФВ», пожелав не называть себя. Другой собеседник отметил, что Залогина — это бывший сотрудник «Р-Фарм». К тому же дистрибьютор работает с пересекающимся ассортиментом. В компании «Р-Фарм» не стали комментировать «ФВ» эту информацию.

Фото: nizhpharm.ru Дина Коблова

Елена Калиновская

Екатерина Погонцева

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