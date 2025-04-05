Минздрав обновил состав Совета по этике

Минздрав утвердил изменения в составе Совета по этике. В обновленный состав вошли семь новых членов, включая ведущих юристов, фармакологов и медицинских экспертов. Девять участников были исключены.

Минздрав утвердил Приказ № 159 от 01.04.2025, которым вносятся изменения в состав Совета по этике. Документ был опубликован на сайте министерства в разделе документов. Приказ вступил в законную силу.

Состав Совета по этике был утвержден Приказом Минздрава России № 294 от 28.04.2022. В него включили:

д.ю.н., директора, заведующую кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического института Томского университета Ольгу Андрееву ;

; эксперта-аналитика Управления по реализации функций НМИЦ по гериатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Жанну Галееву ;

; главного научного сотрудника Лаборатории лекарственной токсикологии Института экспериментальной кардиологии им. В.Н. Смирнова НМИЦ кардиологии им. Е.И. Чазова Владимира Гуреева ;

; д.м.н., проректора, заведующего кафедрой фармакологии Российского университета медицины Андрея Заборовского ;

; д.м.н., профессора, заведующего кафедрой педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского университета Анатолия Корсунского ;

; д.м.н., профессора РАН, заведующую ЦНИЛ Сибирского государственного медицинского университета Светлану Полякову ;

; д.м.н., профессора РАН, заведующую ЦНИЛ Сибирского государственного медицинского университета Елену Удут.

Исключили из состава совета:

Надежду Волченко,

Татьяну Гуськову,

Андрея Дурнева,

Николая Журилова,

Лидию Ильенко,

Александра Кинзирского,

Александра Мохова,

Ирину Мясникову,

Наталью Седову.

Совет по этике проводит экспертизу обоснованности клинических исследований новых лекарственных препаратов, включая средства, предназначенные для применения в особых условиях.

Ранее Минздрав признал утратившим силу Приказ № 58н от 08.02.2013 «Об утверждении Положения о совете по этике в сфере обращения медицинских изделий». Документ № 24н от 22.01.2025 был опубликован на портале правовой информации.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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