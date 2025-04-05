Число инвестпроектов в фармотрасли выросло почти на 20% за год
Аналитики «ТендерПро» проанализировали инвестиционный климат в фармотрасли по итогам 2024 года. Число инвестиционных проектов выросло на 18,7% год к году, а их общая сумма составила 116,7 млрд руб. В Москве и Подмосковье реализуются 45% от всех инвестпроектов в России.
В 2024 году бизнес увеличил число инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли на 18,7% по сравнению с 2023 годом, следует из аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро». Общая сумма инвестпроектов по итогам года достигла 116,7 млрд руб.
В основном, по данным аналитиков, фармотрасль вкладывала в инвестиционные проекты до 500 млн руб. (68%), а 32% предприятий — более 1 млрд руб.
В 2023 году фармпредприятия инвестировали в основном в создание новых производств (74% от всех проектов) и модернизацию существующих (в 26% случаев). По итогам 2024 года 25% инвестиционных проектов находились на этапе строительства, по 17,8% проводились предпроектные проработки и 12,2% были в стадии проектирования.
В десятку регионов-лидеров по числу инвестиционных проектов в фармотрасли вошли:
- Москва и Московская область (реализуется 45% от всех инвестпроектов в России);
- Санкт-Петербург и Ленинградская область (20,1%);
- Калужская область (6,1%);
- Новосибирская область (5,9%);
- Республика Татарстан (4,1%);
- Свердловская область (3,8%);
- Владимирская область (3,4%);
- Рязанская область (3,3%);
- Ярославская область (3,3%);
- Краснодарский край (2,9%).
По словам коммерческого директора «ТендерПро» Елены Астафьевой, в последние годы одной из главных тенденций на фармрынке стало импортозамещение, и минувший год не стал исключением.
«По нашим оценкам, большинство инвестпроектов в фармацевтической отрасли приходится на производство лекарственных препаратов (63,7% от всех проектов). Также игроки рынка активно вкладываются в создание производств медицинских изделий (36,3%)», — поделилась Астафьева.
В рамках исследования были проанализированы более 200 инвестиционных проектов, информация о которых есть в открытых источниках:
- новости об инвестпроектах в регионах;
- тендеры на электронных торговых площадках;
- базы инвестиционных проектов;
- городские администрации;
- собственные источники.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik