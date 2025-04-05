Число инвестпроектов в фармотрасли выросло почти на 20% за год

Аналитики «ТендерПро» проанализировали инвестиционный климат в фармотрасли по итогам 2024 года. Число инвестиционных проектов выросло на 18,7% год к году, а их общая сумма составила 116,7 млрд руб. В Москве и Подмосковье реализуются 45% от всех инвестпроектов в России.

В 2024 году бизнес увеличил число инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли на 18,7% по сравнению с 2023 годом, следует из аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро». Общая сумма инвестпроектов по итогам года достигла 116,7 млрд руб.

В основном, по данным аналитиков, фармотрасль вкладывала в инвестиционные проекты до 500 млн руб. (68%), а 32% предприятий — более 1 млрд руб.

В 2023 году фармпредприятия инвестировали в основном в создание новых производств (74% от всех проектов) и модернизацию существующих (в 26% случаев). По итогам 2024 года 25% инвестиционных проектов находились на этапе строительства, по 17,8% проводились предпроектные проработки и 12,2% были в стадии проектирования.