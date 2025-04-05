В «Нижфарм» прокомментировали передачу 100% акций «Фармирусу»

Компания «Нижфарм», принадлежащее ранее структуре концерна Stada, прокомментировала передачу 100% ее акций во временное управление российскому поставщику лекарств «Фармирус». Соответствующий указ подписал сегодня, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин. В компании не получали официальных уведомлений по этому вопросу, пишет «Коммерсант»

«Мы в любых обстоятельствах следовали своей миссии заботиться о здоровье людей в качестве надежного партнера и не прекращали работу на территории Российской Федерации», — отметили представители компании.

Ранее стало известно, что АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» (АО «Нижфарм») передали во временное управление российской компании в соответствии с указом Владимира Путина. Согласно документу, управляющим 100%-ным пакетом акций «Нижфарм» стало ООО «Фармирус».

В 2023 году российский бизнес был выделен из группы Stada. Она передала «Нижфарм» своей люксембургской структуре в рамках внутренней реорганизации. По данным ЕГРЮЛ, 100%-ным владельцем АО тогда стала компания Nidda Lynx S.A.R.L (структура Stada). Тогда гендиректор «Нижфарма» Оксана Позднякова отметила, что компания перешла из статуса российской «дочки» в категорию партнера Stada.

ООО «Фармирус», согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит Анне Залогиной. Компания занимается поставкой лекарств и медицинского оборудования по проектным заявкам. На сайте ООО «Фармирус» указано, что компания «отдает предпочтение поставкам товаров России и ЕАЭС». Однако не исключает «возможность поставлять и зарубежные образцы, если их производство в странах ЕАЭС пока не запущено».

gxpnews