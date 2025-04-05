Российский завод AstraZeneca показал максимальную чистую прибыль с 2015 года

Британско-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca представила отчет по итогам 2024 года. Общий доход компании увеличился в прошлом году на 21%, до $54,07 млрд. Рост произошел в том числе за счет увеличения продаж на 19%, а также расширения сотрудничества в области производства лекарств. Заметно выросли доходы и прибыль и ООО «АстраЗенека Индастриз» (российский завод компании). Оно показало максимальную чистую прибыль с 2015 года – момента запуска завода в Калужской области.

Так, чистая прибыль ООО «АстраЗенека Индастриз» достигла 3,7 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2023 году показатель составлял 2,4 млрд рублей. Выручка предприятия за отчетный год выросла также в 1,5 раза, до 37,8 млрд рублей. Соответствующими темпами в 2024 году увеличилась и себестоимость продаж – до 29,6 млрд рублей. Прибыль от продаж достигла 7,1 млрд рублей, валовая прибыль – 8,1 млрд рублей, прибыль до налогообложения – 4,8 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

ООО «АстраЗенека Индастриз» удалось сократить в 2024 году кредиторскую задолженность с 19,5 до 18,9 млрд рублей, дебиторская, напротив, выросла с 20,4 до 26,8 млрд рублей.

Ранее стало известно, что AstraZeneca зарегистрировала в России онкопрепарат Datroway (датопотамаб дерукстекан) для терапии немелкоклеточного рака легкого и рака молочной железы. Этот препарат присутствует также на рынках других стран, но в таком показании его зарегистрировали впервые.

AstraZeneca занимается разработкой и продажей лекарств от онкологических и инфекционных заболеваний, для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой неврологии. Компания работает более чем в 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов. Завод «АстраЗенека Индастриз» в Ворсино (Калужская область) ввели в эксплуатацию в октябре 2015 года. Инвестиции в проект составили более $224 млн. Коммерческий выпуск продукции начался в 2016 году. Сегодня завод обладает мощностью 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в год.

gxpnews