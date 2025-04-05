Гендиректор «Биннофарм Групп» возглавил компанию-владельца фармхолдинга

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов возглавил МКООО «Ристанго Холдинг Лимитед», которое контролирует фармацевтический холдинг. В новую должность он вступил 2 апреля, следует из данных сервиса Rusprofile. До этого компанию-владельца, зарегистрированную в 2024 году в Калининграде, возглавлял Никита Ядов.

Муратов начал карьеру в фармбизнесе в 2000 году в компании «Россиб Фармация». В 2003 году он перешел в фармацевтическую группу «РОСТА», в которой проработал 10 лет, до 2013 года. В компании он работал директором по маркетингу, а также вице-президентом по развитию.

Он также занимал пост национального коммерческого менеджера в AstraZeneca, но уже в 2014-м присоединился к «Акрихину», вступив в должность коммерческого директора. Спустя 4 года Муратов стал директором по коммерции и маркетингу в «Синтезе». Должность гендиректора «Биннофарм Групп» он занял в сентябре 2020 года.

АФК «Система» владеет фармхолдингом «Биннофарм Групп» через два юридических лица: МКООО «Синоком Инвестментс Лимитед» и МКООО «Ристанго Холдинг Лимитед». Обе компании получили прописку в специальном административном районе Калининграда в 2024 году. Речь идет о редомициляции двух кипрских компаний – Sinocom Investments Limited и Ristango Holding Limited соответственно. Их зарегистрировали 8 февраля. На сайте «Биннофарм Групп» указано, что холдинг входит в состав группы АФК «Система» (крупнейший акционер компании).

«Биннофарм Групп» отмечена как один из лидеров индустрии и находится на второй строчке в рейтинге лучших фармацевтических компаний России за 2024 год, который представил Forbes. Из ключевых достижений компании» отмечены: диверсифицированный портфель препаратов, позволяющий предлагать широкий ассортимент лекарственных средств рынку, активное развитие экспорта, вывод на рынки зарубежных стран препаратов собственного портфеля и растущие экономические показатели.

gxpnews