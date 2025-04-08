Аналитики подсчитали, сколько россияне тратили на лекарства в 2024 году

Среднедушевой объем потребления лекарств на розничном рынке России превысил 11,2 тысячи рублей. Это на 15,8% больше, чем в прошлом году, посчитали в аналитической компании RNC Pharma. За указанный период, согласно их данным, каждый россиянин в 2024 году приобрел в среднем 33,4 упаковки лекарств, что соответствует показателям прошлых лет.

Размер среднедушевых затрат зависит от региона. Максимальные затраты в 2024 году оказались у жителей Санкт-Петербурга, где каждый потребитель оставил в аптеке порядка 15,3 тысячи рублей (+14,6% к 2023 году). Годом ранее этот регион занимал вторую строчку, уступая жителям Московской области. В 2024-м жители Подмосковья оставили в аптеках около 15,1 тысячи рублей.

В десятку регионов российских субъектов по показателям среднедушевого потребления готовых лекарств на розничном коммерческом рынке также попали Москва, Рязанская область, Приморье, Сахалин, Краснодарский край, Камчатка, Воронежская и Новосибирская области. При этом максимальные темпы роста показателя зафиксировали в Рязани: размер среднедушевых затрат на лекарства там вырос сразу на 19,4%.

Динамику выше 20% аналитики отметили на Алтае (+23%), в Калужской области (+22,2%), на Чукотке (+21,3%), в Хакасии (+21,1%) и Дагестане (+20,4%). Наихудшую – в Ненецком (+6%), Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (9 и 9,9% соответственно).

Ранее в RNC Pharma посчитали общий объем розничного сегмента российского фармрынка. В феврале 2025 года он достиг 154,6 млрд рублей (в розничных ценах, включая НДС). Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности по итогам февраля текущего года в российских аптеках реализовали 425,7 млн упаковок готовых лекарств, этот показатель на 3,4% выше прошлогодних. При этом чаще всего россияне приобретали в феврале противопростудные и противокашлевые препараты.

gxpnews