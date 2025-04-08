Bayer вновь ходатайствовала о прекращении дел по гербициду Roundup

Немецкая фармацевтическая и биотехнологическая компания Bayer заявила, что снова подала ходатайство в Верховный суд (ВС) США. Она потребовала ограничить судебные иски о том, что ее гербицид Roundup вызывает рак, в попытках избежать потенциального ущерба на миллиарды долларов. Иски к компании начали поступать в 2015 году, когда Международное агентство по изучению рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения приняло решение классифицировать глифосат в составе Roundup как возможно канцерогенное вещество.

Bayer заявила в своей петиции, что потребители не должны иметь возможности подать на нее в суд за то, что она не предупредила, что Roundup может увеличивать риск возникновения рака. В компании отметили, что Агентство по охране окружающей среды США не обнаружило такого риска в ее продукции и не требует такого предупреждения. Фактически, утверждают в Bayer, федеральный закон не позволяет ей добавлять предупреждения на продукт (помимо уже одобренной этикетки).

Bayer уже пыталась довести дело о гербициде Roundup до Верховного суда и получила отказ в 2022 году. Всего немецкая компания уладила большую часть дел о Roundup на сумму около $10 млрд, но не смогла добиться урегулирования будущих дел. Победа Bayer в ВС значительно бы затруднила продолжение подачи судебных исков. По информации компании, многолетние исследования Roundup и его активного ингредиента – глифосата – подтверждают их безопасность для человека. Этот гербицид является одним из самых распространенных средств для уничтожения сорняков в США.

Вместе с тем сейчас на рассмотрении еще около 67 тысяч дополнительных дел, на которые группа выделила $5,9 млрд. Генеральный директор Билл Андерсон с трудом пытается восстановить стоимость акций, которая упала более чем на 70% после того, как в 2018 году Bayer приобрела агрохимическую компанию Monsanto за $63 млрд, что повлекло за собой дорогостоящие судебные разбирательства и долги. Большинство этих дел будут рассмотрены в суде американского штата Миссури, где находится штаб-квартира «дочки» компании.

В 2024 году стало также известно, что Bayer из-за многочисленных исков рассматривает возможность замены главного ингредиента гербицида Roundup (глифосат) на другой. По этой же причине в прошлом году Bayer прекратила его продажу для домашнего использования.

gxpnews