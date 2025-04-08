Ученые, стоящие за «Оземпиком» и «Вегови», получили премию фонда Мильнера

Фонд, созданный российским миллиардером Юрием Мильнером, назвал лауреатов «научного Оскара» – премии Breakthrough Prize, одной из самых престижных и финансово выгодных наград в науке. Премии в области естественных наук в размере $3 млн в 2025 году была удостоена группа из пяти ученых, сыгравших ключевую роль в разработке широко успешных препаратов для снижения веса «Оземпик» и «Вегови».

Премию, в частности, разделили между собой Дэниел Друкер из Университета Торонто, Джоэл Хабенер из Гарвардской медицинской школы, Йенс Юул Хольст из Университета Копенгагена и Светлана Мойсов из Университета Рокфеллера, которые вместе идентифицировали и изучили глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1, гормон регулирует уровень сахара в крови и подавляет аппетит). Вместе с ними премию также получила Лотте Бьерре Кнудсен из Novo Nordisk, которая сыграла ключевую роль в разработке самого препарата. Она модифицировала соединение, присоединив цепи жирных кислот, что позволило препарату дольше оставаться в кровотоке после инъекции.

Вторым открытием, которое было удостоено премии Breakthrough Prize в области науки о жизни, стали исследования Стивена Хаузера и Альберто Аскерио в области патогенеза и лечения рассеянного склероза. Еще один лауреат – Дэвид Лью – разработал метод редактирования генома, который не требует двуцепочечных разрывов ДНК. Его уже применяют в клинических исследованиях для лечения T-клеточной лейкемии, серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии.

Научную премию и фонд Breakthrough Prize учредил в 2012 году Юрий Мильнер – IT-инвестор и физик по образованию. Изначально он планировал награждать ученых за значительные достижения в области фундаментальной физики. По его словам, физиков-теоретиков в современном мире недооценивают, но они должны восприниматься как суперзвезды. Инициативу российского миллиардера поддержали и другие бизнесмены, в том числе основатель Google Сергей Брин, соучредитель компании Meta (ранее – Facebook) Марк Цукерберг, соучредитель компании 23andMe Энн Воджицки, соучредитель и генеральный директор Meta Присцилла Чан.

Впоследствии премию стали ежегодно присуждать за прорывные открытия в трех областях: наука о жизни, физика и математика. В каждой номинации победителей может быть несколько. Кроме почетного звания, они также получают денежную премию в размере $3 млн. Сами основатели награды из Кремниевой долины называют ее «научный Оскар».

gxpnews