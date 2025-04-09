Новое руководство Минздрава США искало несуществующие доказательства вреда прививок

Уходящий со своего поста глава отдела по вакцинам FDA Питер Маркс заявил, что Минздрав США запрашивал у него данные, подтверждающие вред прививок. Он воспрепятствовал попыткам команды Кеннеди получить неограниченный доступ к базе данных о прививках и охарактеризовал политику нового министра как «крайне пугающую».

Команда нового министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего пыталась найти доказательства вреда прививок. Об этом рассказал газете Wall Street Journal вынужденно покидающий пост глава отдела по вакцинам FDA Питер Маркс.

По его словам, в начале марта чиновники из Минздрава запрашивали сведения о случаях отека мозга и смерти после вакцинации от кори, хотя таких никогда не было. Также в интервью агентству Associated Press Маркс отметил, что от него требовали предоставить неограниченный доступ к базе данных о безопасности прививок. Он отказался из-за опасений, что информацию могут изменить или удалить, но разрешил ознакомиться с государственным реестром VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), где зарегистрированы тысячи сообщений о возможных побочных эффектах вакцин. Однако эту систему нельзя использовать для установления причинно-следственных связей, поскольку любой человек может внести в нее запись.

Кроме того, Маркс выразил беспокойство по поводу намерений нового руководства министерства смягчить регуляторные барьеры для научно не подтвержденных методов лечения на основе стволовых клеток. Уходящий в отставку директор Центра по оценке и исследованию биологических препаратов (CBER) охарактеризовал работу Кеннеди на министерской должности как «крайне пугающую».