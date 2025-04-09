Ассоциация индустрии товаров для здоровья предложила убрать лекарства ОТС из Перечня ЖНВЛП

Убрать из Перечня ЖНВЛП безрецептурные средства предложила Ассоциация индустрии товаров для здоровья. Также она выступает за четкую регламентацию оснований для вывода препарата из списка жизненно важных. Эту инициативу поддерживают и другие объединения фармпроизводителей.

Ассоциация индустрии товаров для здоровья предлагает вывести из Перечня ЖНВЛП безрецептурные средства. Сегодня в него входит 59 МНН со статусом ОТС, 81% из которых практически не закупается системой здравоохранения, говорит исполнительный директор Ассоциации Елена Неволина. По ее мнению, назрела необходимость четко регламентировать основания для исключения препарата из списка жизненно важных.

По данным IQVIA, продажи безрецептурных препаратов на рынке ЖНВЛП составляют 36% в упаковках и 10% — в денежном выражении. Более чем у трети МНН безрецептурных лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП, отмечается рост средней цены за упаковку и устойчивый тренд на увеличение размеров упаковок, фасовок, а также переход на более дорогостоящие формы выпуска, что связано с желанием производителей сохранить рентабельность и обеспечивать доступность препаратов для пациентов.

По данным IQVIA, продажи аскорбиновой кислоты в упаковках в 2023 году по сравнению с 2011 годом (когда отмечался пик продаж) сократились на 83%, средняя цена выросла на 587% (в 2024 году по сравнению с 2010-м).

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не зря так называется. Предполагается, что в него входят средства для лечения социально значимых заболеваний, которые приобретаются в рамках госзакупок, входят в список льготных, — поясняет Неволина. — А сегодня в нем можно найти немало безрецептурных лекарств от диареи и насморка. Когда-то их туда включили, и формально нет оснований для их вывода».

Инициативу Ассоциации индустрии товаров для здоровья поддерживают СПФО и АРФП. Ранее Ассоциация «Инфарма» предложила синхронизировать внесение изменений в Перечень ЖНВЛП и утверждение проекта программы госгарантий на последующий год.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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