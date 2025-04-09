Доля государственных аптек на рынке сократилась, но их выручка выросла

В 2024 году государственные аптеки, несмотря на снижение рыночной доли, продемонстрировали рост выручки. При этом их присутствие по регионам варьируется: в Чукотском и Ненецком автономных округах на госсегмент приходится около 33% аптечных пунктов, тогда как в Смоленской, Белгородской областях и Дагестане их доля не превышает 1%. Компания AlphaRM провела исследование, в котором проанализировала региональное распределение государственных аптек, их финансовые показатели и ассортимент.

По итогам 2024 года в России насчитывается 6,1 тыс. государственных аптек, однако их доля на рынке снизилась до 7,5 против 7,9% годом ранее. Об этом сообщила заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Ковальчук на конференции Ассоциации государственных аптечных сетей, передает корреспондент «ФВ». Всего в России насчитывается около 81 тыс. аптечных точек, коммерческие аптечные сети занимают 81% рынка.

На фоне сокращения доли госаптеки продемонстрировали рост выручки на 4%, достигнув 104 млрд руб. Этот тренд развивался параллельно с расширением всего аптечного рынка, объем которого за год вырос на 14% и составив 2139 млрд руб.

Если рассматривать распределение государственных аптек по регионам, то лидерами по доле государственного сегмента являются Чукотский и Ненецкий автономные округа (33,3%). На противоположном конце рейтинга находятся Смоленская, Белгородская области и Дагестан, где доля государственных аптек минимальна и не превышает 1%.

Ингушетия продемонстрировала самый высокий рост аптечной выручки среди российских регионов, достигнув 37%. Чеченская Республика также вошла в число регионов-лидеров с ростом на 25,4%.

Средний чек в государственных аптеках составил 617 руб. Значительную долю в ассортименте государственных аптек занимают рецептурные препараты — 43%.