Три фармкомпании вошли в ТОР30 крупнейших рекламодателей Доля государственных аптек на рынке сократилась, но их выручка выросла » Китайский стартап первым в мире начал испытания препарата с кольцевой РНК на людях Биотехнологический стартап RiboX начал первые в мире клинические испытания лекарства на основе кольцевой РНК. Разработка компании RXRG001 кодирует белок водных каналов и помогает восстановить слюноотделение у пациентов, перенесших радиотерапию. Шанхайская RiboX Therapeutics первой в мире приступила к клиническим испытаниям препарата RXRG001, созданного с использованием кольцевой РНК (кРНК). Об этом пишет портал Endpoints News. кРНК считается более стабильной структурой, которая получается в результате соединения свободных концов матричной РНК (мРНК), ставшей известной после успешного применения в вакцинах от COVID-19. Это позволяет клеткам производить терапевтические белки в течение нескольких недель, а не дней. Если лекарства на основе мРНК действуют короткое время, а генные терапии — пожизненно, то разработки с кРНК занимают промежуточное положение между ними по длительности терапевтического эффекта. В начале марта первый пациент получил препарат китайского стартапа. кРНК в его составе обеспечивает синтез человеческого аквапорина 1 — белка, транспортирующего воду через клетки. RXRG001 увеличивает производство слюны путем восстановления проницаемости воды. Это может помочь от сухости во рту людям, чьи слюнные железы оказались повреждены из-за облучения радиацией от лучевой терапии. Доклинические исследования показали, что благодаря лекарству RiboX у животных наблюдалось повышенное слюноотделение в течение месяца. Многие китайские биотехнологические компании проводят первые клинические испытания на территории КНР. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило RiboX возможность провести исследования своей терапии на людях в США. Их будут проводить в Университете Айовы. Для контроля процесса стартап открыл представительство в городе Принстон, штат Нью-Джерси (около 1500 км до вуза). RXRG001 — результат работы специалиста по РНК Линг-Линг Чен из Шанхайского института биохимии и израильского исследователя липидных наночастиц Дана Пира. Генеральный директор и соучредитель RiboX Вейи Чжан ранее возглавляла центр внешних инноваций немецкого фармпроизводителя Boehringer Ingelheim, расположенный в Пекине. Отмечается, что технологию циркулярной РНК используют также три американские компании, которые привлекли в общей сложности 1,7 млрд долл. инвестиций. Однако ни одна из них до сих пор не начала исследования на людях. Указывается, что фарминдустрия все чаще рассматривает Китай как источник конкурентоспособных разработок. RiboX входит в число растущего числа компаний, которые опережают своих американских конкурентов в области генетических технологий. Еще в 2015 году правительство КНР приняло план «Сделано в Китае 2025», обозначив в нем свое стремление стать мировым лидером в биофармацевтической отрасли. Несмотря на достигнутый прогресс, страна все еще отстает от Запада, но продолжает быстро сокращать этот разрыв. Объем китайского биофармацевтического рынка вырос более чем в два раза — с 47,6 млрд долл. в 2020 году до 111,8 млрд долл. в 2025 году. Согласно данным Citeline за 2024 год, в Китае проводится 26,7% всех фармисследований в мире, в США — 49,1%. При этом показатели Пекина растут (23,6% в 2023 году) в отличие от Вашингтона (51,1%). За 2023 год в Штатах создали 1856 новых кандидатных лекарств (в 2022 году — 1840), тогда как в КНР — 1627, но стоит отметить, что это значительно больше по сравнению с годом ранее — 1457.

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pharmvestnik Владимир Заболотских