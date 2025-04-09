Китайский стартап первым в мире начал испытания препарата с кольцевой РНК на людях

Биотехнологический стартап RiboX начал первые в мире клинические испытания лекарства на основе кольцевой РНК. Разработка компании RXRG001 кодирует белок водных каналов и помогает восстановить слюноотделение у пациентов, перенесших радиотерапию.
Шанхайская RiboX Therapeutics первой в мире приступила к клиническим испытаниям препарата RXRG001, созданного с использованием кольцевой РНК (кРНК). Об этом пишет портал Endpoints News.
кРНК считается более стабильной структурой, которая получается в результате соединения свободных концов матричной РНК (мРНК), ставшей известной после успешного применения в вакцинах от COVID-19. Это позволяет клеткам производить терапевтические белки в течение нескольких недель, а не дней. Если лекарства на основе мРНК действуют короткое время, а генные терапии — пожизненно, то разработки с кРНК занимают промежуточное положение между ними по длительности терапевтического эффекта.
В начале марта первый пациент получил препарат китайского стартапа. кРНК в его составе обеспечивает синтез человеческого аквапорина 1 — белка, транспортирующего воду через клетки. RXRG001 увеличивает производство слюны путем восстановления проницаемости воды. Это может помочь от сухости во рту людям, чьи слюнные железы оказались повреждены из-за облучения радиацией от лучевой терапии. Доклинические исследования показали, что благодаря лекарству RiboX у животных наблюдалось повышенное слюноотделение в течение месяца.
Многие китайские биотехнологические компании проводят первые клинические испытания на территории КНР. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило RiboX возможность провести исследования своей терапии на людях в США. Их будут проводить в Университете Айовы. Для контроля процесса стартап открыл представительство в городе Принстон, штат Нью-Джерси (около 1500 км до вуза).