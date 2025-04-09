Три фармкомпании вошли в ТОР30 крупнейших рекламодателей

В ТОР30 крупнейших рекламодателей России за 2024 год вошли три фармкомпании. Суммарно они потратили на рекламу более 12 млрд руб.

Три фармацевтические компании вошли в ТОР30 крупнейших рекламодателей России за 2024 год, следует из рейтинга проекта Sostav брендингового агентства Depot.

В рейтинге 2024 года первой среди фармкомпаний стала «Отисифарм», в общем зачете занявшая 17 позицию (+11 в сравнении с итогами 2023 года). Всего компания потратила на рекламу за год 6,1 млрд руб. Из них больше всего средств направили на рекламу на телевидение (4 млрд руб.), а меньше всего — на рекламу в прессе (1 млн руб.). Наружную рекламу компания вообще не использовала. У «Отисифарм» был также самый высокий рост вложений в рекламу на радио — с 16 млн руб. до 118 млн руб., что составляет прирост в 637,5%.

Следующая фармкомпания в рейтинге — «Биннофарм групп», занявшая 23 строчку (+4). Она направила на рекламу 3,66 млрд руб., больше всего также ушло на ТВ (2,6 млн руб.), а наименьшие затраты были на прессу — 3 млн руб.

Замыкает рейтинг среди фармкомпаний-рекламодателей «Протек» — 28 место в общем зачете. Компания попала в ТОР30 впервые. Ее затраты на рекламу составили 3 млрд руб., 1,8 млрд руб. из которых пошли на ТВ и 4 млн руб. на рекламу в прессе.

Покинула рейтинг ТОР30 «Эвалар». Год назад компания занимала 25-ю строку.

Исследование подготовлено на основе данных компаний Mediascope (ТВ, радио и пресса), Admetrix (наружная реклама), а также компании Digital Budget (интернет-реклама) и опроса более 50 медиабаинговых агентств.

По информации Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), общий объем рекламного рынка России в прошлом году достиг отметки в 904 млрд руб., что на 24% больше показателей 2023 года. По оценке ассоциации, инвестиции в рекламу в 2023 году увеличились на 30% (суммарно объем рынка составлял почти 731 млрд руб.).

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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