У Минобрнауки запросили почти 6 млрд рублей на исследования в области генетики

По три заявки подали ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины (в общей сложности организация запросила 509,2 млн рублей) и Курчатовский институт. Последнее учреждение в двух траншах попросило Минобрнауки выделить по 120 млн рублей основной организации, а в одном – 120 млн рублей своему филиалу в Санкт-Петербурге.

По одной заявке направили девять учреждений Минздрава РФ: по 270 млн рублей попросили НМИЦ радиологии, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Сибирский госмедуниверситет, по 120 млн рублей – НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, НМИЦ терапии и профилактической медицины, ММНКЦ им. С.П. Боткина и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Северный ГМУ запросил у Минобрнауки на тематическое исследование только 57,7 млн рублей. Суммарно подведомственные Минздраву учреждения направили заявки на финансирование в размере 1,5 млрд рублей.

Просубсидировать в 2025–2027 годах собственные исследования в области генетических технологий в объеме по 270 млн рублей попросили Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, ИБМХ им. В.Н. Ореховича и Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.

Накануне Минобрнауки также вскрыло заявки на предоставление финансовой поддержки при реализации программ развития центров геномных исследований мирового уровня в 2025–2027 годах. Отраслевые учреждения подали пять заявок – они суммарно запросили 5,2 млрд рублей. Созданием профильных центров с 2019 года занимаются несколько научных учреждений, а за реализацию стратегии на федеральном уровне отвечают Правительство РФ и Курчатовский институт.

Изначально Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий была запланирована на 2019–2027 годы, ее финансовое обеспечение предполагалось на уровне 127 млрд рублей, из которых 115 млрд – бюджетные средства. Создать базу геномных центров президент РФ Владимир Путин поручил правительству весной 2020 года, а в марте 2022 года он продлил программу до 2030 года. Планируется, что по завершении программы количество лекарств, разработанных в России с использованием генетических исследований, возрастет с 20 в 2023 году до 36.

В середине 2023 года Правительство РФ обновило тематическую программу. Корректировки внесли в документ уточнение, что с 2024 по 2027 год Курчатовский институт получит 8,8 млрд рублей на создание и развитие научных лабораторий, а также центров геномных исследований мирового уровня. Правительство также установило целевые показатели: к 2030 году число центров по всей стране должно достичь 80.

В августе 2024 года Минобрнауки утвердило Порядок составления плана на каждый трехлетний период реализации тематической федпрограммы до 2030 года, а также Регламент проведения мониторинга и оценки состояния научно-технического обеспечения исследований в этой сфере. Формированием тематики проектов, согласно приказу, будет заниматься Курчатовский институт. Он будет составлять проект плана на основе данных от Минобрнауки и назначать исполнителей программы.