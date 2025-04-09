Регулятор США: стране требуется $15 млрд для развития биотехнологий

Председатель комиссии Дж. Тодд Янг надеется убедить своих коллег учесть рекомендации из отчета при разработке оборонной политики и законопроектов о расходах на 2026 год. Таким образом, часть средств минобороны США сможет получить уже в следующем году. По словам Янг, Китай «сделал биологию стратегическим приоритетом два десятилетия назад», по этой причине страна уже превзошла США «в некоторых областях» данной сферы. «Если судить по текущим тенденциям, они нас обгонят и в других областях», – считает Янг. Он также подчеркнул, что Китай придерживался конкретного плана развития на протяжении 20 лет, в то время как Штаты «полагались на частный сектор».

Однако после всплеска ряда стартапов в начале ХХI века частные инвестиции в сферу биотехнологий сократились. Средства по-прежнему направляются, но в основном в виде инвестиций в новые препараты, кремы для кожи и прочие подобные товары. Помимо этих областей, остается много не затронутых, преимущественно применимых к военной сфере. Среди прочего речь идет об исследованиях возможностей длительного хранения крови в ситуациях, когда нет холодильного оборудования, чтобы ее заморозить.

В дальнейшем, как полагает комиссия, крупномасштабное профильное производство могло бы способствовать созданию новых отраслей в США, снизив зависимость от иностранного импорта. По словам зампредседателя комиссии Мишель Розо, недавние достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) ускоряют развитие биотехнологий. Так, генеративный ИИ способен создавать новые молекулярные структуры быстрее, чем человек. Затем ИИ сможет моделировать биохимические процессы в этих гипотетических соединениях, чтобы была возможность наблюдать, какие из них действительно будут работать. Розо также подчеркнула, что для стимулирования изменений в сфере биотехнологий в США требуется государственно-частное партнерство.

В конце февраля 2025 года стало известно о планах министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) провести в подведомственных учреждениях сокращение 10 тысяч сотрудников, а также сформировать в стране новую структуру – Администрацию здоровой Америки (AHA), которая возьмет на себя обязанности по борьбе с наркоманией, помощь пациентам с психическими расстройствами и охрану труда. Подробнее о реформах системы здравоохранения Штатов – в обзоре Vademecum.

В марте того же года Johnson & Johnson анонсировала вложения в размере $55 млрд в строительство четырех производственных предприятий, проведение НИОКР и развитие ИТ-инструментов в США. Такое решение фармкомпания приняла в связи с планами президента США Дональда Трампа и его администрации инициировать кампанию по повышению таможенных пошлин для стимуляции переноса производств национальных компаний из-за границы в Штаты. В частности, на фармпродукцию ожидается введение пошлины в размере 25%.