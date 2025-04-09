Бывшему заместителю главы рязанского Минздрава снова продлили арест

Уголовное дело в отношении Ирины Петиной возбуждено летом 2023 года. В Управлении СК РФ по Рязанской области утверждали, что Петина и бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков (является вторым фигурантом в деле) получали вознаграждение за помощь неназванной группе лиц при заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Осенью того же года Петину обвинили в еще нескольких эпизодах взяточничества. В СК уточнили, что в 2011–2014 и 2020 годах она якобы получила от руководителей двух компаний из Москвы и Рязани вознаграждение в размере 12,5 млн и 45 млн рублей соответственно. Следователи считают, что деньги предназначались за помощь компаниям в заключении контрактов на поставку оборудования в медорганизации региона.

В результате три эпизода были объединены – общую сумму возможных взяток оценили в 75 млн рублей. Для возмещения ущерба от возможных незаконных действий Петиной по решению суда на ее имущество, которое оценили в 20 млн рублей, наложен арест.

Расследование уголовного дела в конце 2023 года передали в Центральный аппарат СК РФ. Ирина Петина осталась в СИЗО, хотя адвокаты настаивали, что там на экс-чиновницу оказывают психологическое давление и якобы вынуждают дать показания на людей, «которых она сама не знает».

Известно, что Ирина Петина написала явку с повинной, где изложила все, что знает, а также сообщила о своих действиях в предполагаемых преступлениях, однако вину по статье о получении взяток в особо крупном размере фигурантка по-прежнему не признала. В феврале 2024 года Петину перевели из рязанского следственного изолятора в СИЗО № 6 Москвы. Меру пресечения для экс-чиновницы неоднократно продлевали.

В августе 2024 года в СК сообщили, что расследование уголовного дела в отношении Ирины Петиной завершено. К ознакомлению с делом, по данным «Рязинформбюро», она приступила в октябре – тогда ей предъявили окончательное обвинение в шести эпизодах получения взяток, общую сумму которых оценили в 145 млн рублей.