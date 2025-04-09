Walgreens превзошла прогнозы прибыли перед сделкой с Sycamore Partners

Walgreens Boots Alliance, один из крупнейших игроков на рынке розничной торговли лекарствами, превзошел прогнозы Уолл-стрит по квартальной прибыли, пишет Reuters. Оператору аптечных сетей, который в настоящее время находится в процессе приватизации частной инвестиционной компанией Sycamore Partners, удалось извлечь выгоду из мер по оздоровлению, в том числе закрытия неэффективных магазинов.

По информации агентства, объем продаж розничного аптечного подразделения компании в США за квартал, закончившийся 28 февраля, составил $30,38 млрд (27,74 млрд), что превзошло прогнозы в $29,67 млрд (€27,09 млрд). Скорректированная прибыль Walgreens во II квартале составила 63 цента за акцию по сравнению со средней оценкой аналитиков в 53 цента.

«Мы по-прежнему находимся на ранней стадии реализации нашего плана по реструктуризации», — заявил генеральный директор Тим Вентворт.

Вентрворт возглавил аптечный ритейл в 2023 году после того, как бывший топ-менеджер Розалинд Брюэр внезапно ушла в отставку. С того момента Вентворт объявил о ряде изменений, включая увольнении нескольких руководителей среднего звена, а также сокращении расходов на $1 млрд, направленных на улучшение финансового положения компании.

Несмотря на серьезные вызовы в 2024 году, компания продемонстрировала позитивные сдвиги благодаря усилиям Вентворта по реорганизации бизнеса. Он сосредоточил усилия на повышении устойчивости операционной модели. Для оптимизации сети было принято решение о закрытии более 1200 торговых точек в течение трех лет. Кроме того, Walgreens решила продать свою долю в дистрибьюторе лекарств Cencora, чтобы высвободить дополнительные ресурсы.

В марте Walgreens согласилась стать частной компанией Sycamore Partners за $10 млрд (€9,13 млрд). В результате сделки одна из старейших и самых узнаваемых сетей аптек в США, чья история началась в 1927 году, превратится в частную компанию. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2025 года. При этом ее цена составила лишь часть от $100 млрд (€91,3 млрд), в которые Walgreens оценивали 10 лет назад. В рамках соглашения также предусмотрен период «go-shop», первоначально установленный на 35 дней, в течение которого Walgreens может запрашивать и потенциально оценивать и другие предложения.

Оператор аптечных сетей сохранит свою штаб-квартиру в Чикаго. Сегодня у компании более 310 000 сотрудников по всему миру и 12 500 розничных аптек в США, Европе и Латинской Америке. 8700 точек из них расположены в США и, как утверждают в самой компании, убыточны.

По информации международных СМИ, до сделки с Sycamore Partners Walgreens якобы обращалась и к другим потенциальным покупателям. Однако официальных комментариев по этому поводу не последовало. Если сделка состоится, то она станет важным этапом в трансформации Walgreens и предоставит дополнительные возможности для дальнейшего развития.

Рыночная капитализация Walgreens упала на 90% с 2015 года до $9,26 млрд (€8,45 млрд). Вторая по величине аптечная сеть США оказалась в затруднительном положении из-за пандемии COVID-19, проблем с возмещением расходов на лекарства, снижения потребительских расходов, вызванного инфляцией, и проблемного продвижения в сфере здравоохранения. На снижении капитализации сказалась также конкуренция со стороны CVS, сетей продуктовых магазинов, крупных розничных продавцов и Amazon.

gxpnews